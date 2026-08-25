В Киев приехал лучший боксер мира

Легендарный Теренс Кроуфорд неожиданно прибыл в столицу Украины. Звездный американец уже находится в Киеве, но цель его визита пока неизвестна.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу пока не раскрывает подробностей своего пребывания в Украине. В то же время, по данным телеграм-канала LuckyPunch, спортсмена в столице ждет насыщенная программа.

Кроуфорд прибыл в Киев

Американский боксер Теренс Кроуфорд, имеющий безупречный профессиональный рекорд – 42 победы в 42 поединках, прибыл с визитом в Украину.

По информации источника, трехкратный абсолютный чемпион мира в настоящее время находится именно в Киеве. В то же время подробности его визита пока не разглашаются.

Детали его визита пока неизвестны, но, насколько мы понимаем, в столице Украины его ждет очень насыщенная программа,

– говорится в сообщении.

Приезд одного из самых известных боксеров современности в Украину уже привлек значительное внимание. Кроуфорд за свою карьеру завоевал статус одного из лучших бойцов независимо от весовой категории и не потерпел ни одного поражения.

Победил Канело и вошел в историю

Последним большим боем американца стала встреча с Саулем "Канело" Альваресом в 2025 году. Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей, благодаря чему установил историческое достижение.

После этого успеха он стал первым в истории эпохи четырех поясов абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее Кроуфорд завоевал все основные титулы в первом полусреднем и полусреднем весе, а затем перешел в первую среднюю категорию.

Американец также владел титулом WBO в легком весе. За карьеру он одержал 42 победы, 31 из которых нокаутом.

После победы над Канело Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры.

В прошлом году авторитетный журнал The Ring поместил Кроуфорда на первое место в списке лучших боксеров мира независимо от весовой категории.