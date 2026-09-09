"Земной парень": легенда бокса откровенно высказался о Зеленском

Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд откровенно рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спортсмен признался, что общаться с главой государства было легко и комфортно.

Бывший абсолютный чемпион мира в августе побывал в Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. После визита непобедимый американец поделился своими впечатлениями от беседы с украинским президентом, сообщает YouTube-канал "АкТИвные".

Кроуфорд рассказал о Зеленском

Кроуфорд ответил на вопрос о том, каким ему запомнился Зеленский. Боксер подчеркнул простоту украинского лидера и отсутствие какой-либо дистанции во время их общения.

Он очень простой, земной парень, с ним было очень легко и комфортно общаться. Он настоящий мужчина. Очень приятный парень,

– сказал Кроуфорд.

Встреча состоялась 25 августа. Во время беседы Зеленский поблагодарил американского спортсмена за поддержку Украины и ее народа.

Кроуфорд также приехал не с пустыми руками. Он подарил президенту щенка американского питбультерьера. Животное назвали Фрейей – в честь будущей системы противовоздушной обороны Freyja.

Американец остался непобедимым

Особый символизм подарку придает история семьи щенка. Его дед по кличке Атос пережил российскую оккупацию Бучи.

Для Кроуфорда визит в Украину стал одним из публичных проявлений поддержки нашего государства. Американец завершил профессиональную карьеру в 2025 году, оставаясь непобедимым.

За карьеру он провел 42 поединка и одержал 42 победы, причем 31 бой завершил нокаутом. Кроуфорд становился абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях и считался одним из лучших боксеров своего поколения.

В 2025 году авторитетный журнал The Ring поместил американца на первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.