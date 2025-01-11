Усик прибыл на церемонию The Ring Awards 2024: с кем встретился украинский чемпион

Александр Усик продолжает собирать награды за 2024 год. Король хевивейта будет иметь возможность пополнить свою коллекцию по итогу гала-вечера The Ring Awards 2024.

В субботу, 11 января, в Лондоне состоится церемония награждения The Ring Awards 2024. Среди номинантов присутствуют двое украинцев – Александр Усик и Сергей Богачук, пишет 24 Канал.

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Усик в звездной компании на The Ring Awards 2024

В сегодняшней церемонии примет участие Александр Усик. Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе уже прибыл на гала-вечер от The Ring.

В кулуарах украинец успел встретиться с экс-абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом, а также президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом. Фотографией подлился в сети Х The Ring.

Усик в компании Льюиса и Сулеймана / фото The Ring

Украинский чемпион претендует на звание "Боксера года". Также фамилия Усика присутствует еще в трех номинациях: первый бой с Тайсоном Фьюри номинирован на "Бой года", 9-й раунд того же поединка – на "Раунд года", вечер бокса Усик – Фьюри 1 претендует на "Событие года".

Также в номинации "Бой года" и "Раунд года" присутствует поединок украинца Сергея Богачука и Вирджила Ортиса.

Кстати, организатор сезона бокса в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх назвал бой, который готовит для Усика. В 2025 году украинец встретится в реванше против Даниэля Дюбуа.