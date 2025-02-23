Конкурент Лунина в Реале может вернуться в сборную Бельгии перед матчем с Украиной

Вратарь Реала Тибо Куртуа имеет желание вернуться в состав сборной Бельгии. Он может сыграть за национальную команду в матчах Лиги наций.

У Тибо Куртуа и бывшего главного тренера сборной Бельгии возник конфликт. Из-за этого голкипера не включили в заявку на Евро и сам он отказался выступать за команду под руководством Доменико Тедеско.

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Куртуа планирует возвращение

Голкипер уже давно выражал желание снова играть в составе национальной команды Бельгии, пишет 24 канал со ссылкой на KooraBreak.

Мне не хватило игры за Бельгию... прошло полтора года, теперь я готов,

– рассказал Тибо Куртуа.

Справка. Сборная Украины встретится со сборной Бельгии в рамках Лиги наций 20 и 23 марта.

Отметим, что бельгийский голкипер в сезоне-2024/2025 сыграл 32 матчей за Реал, в которых пропустил 35 мяч и 10 раз ворота оставались "сухими".