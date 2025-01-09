Экс-чемпион мира назвал единственного боксера современности, который находится на одном уровне с Усиком

Александр Усик после двух побед над Тайсоном Фьюри окончательно снял вопрос о короле хевивейта. Однако до сих пор возникают дискуссии относительно лучшего бойца эпохи независимо от весовой категории.

Своим мнением по этому поводу поделился бывший чемпион мира Тимоти Брэдли. Американец считает, что сейчас есть два боксера, которые заслуживают этого статуса.

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Признание для двух чемпионов

Кроме украинца он выделил еще одного непобедимого бойца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24. Брэдли сделал соответствующее заявление, когда высказывался о возможном бое между Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом:

"Все говорят, что Канело нокаутирует Кроуфорда. Но когда он последний раз кого-то нокаутировал? Они оба одного роста. Мы только что увидели, как Усик победил Фьюри, который намного тяжелее его.

Усик победил гораздо более тяжелого парня с помощью своего мастерства, умением. Усик великий боксер и мы знаем только одного современного бойца его уровня – это Теренс Кроуфорд".

К слову. Александр Усик и Теренс Кроуфорд на профессиональном уровне ни разу не покидали ринг без победы. Украинец триумфовал в 23 боях, а американец – в 41 битве.

Напомним, что в конце 2024 года авторитетный канал ESPN обнародовал рейтинг лучших боксеров P4P. В нем первые две строчки занимают именно Усик и Кроуфорд.