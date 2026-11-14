Бывший игрок сборной Германии может стать президентом от ультраправых

Праворадикальная немецкая партия AfD, отличающаяся благосклонным отношением к русским и критикой Украины, выдвигает в качестве кандидата в президенты бывшего футболиста. Главой государства может стать чемпион мира Томас Бертольд.

Как пишет Spiegel, бывший защитник стал заметной политической фигурой во время пандемии коронавируса. Хотя до этого он работал экспертом на телевидении.

От футболиста до президента

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" обещала выдвинуть в качестве своего кандидата на выборах "человека из середины общества". Таким претендентом на пост главы государства стал Томас Бертольд.

Экс-футболисту сейчас 62 года, свою профессиональную карьеру он завершил в 2001 году. Выступал на клубном уровне за "Айнтрахт", "Рому", "Баварию", "Штутгарт" и турецкий "Аданаспор".

Бертольд никогда не выигрывал внутренние чемпионаты стран, но имеет в своей коллекции два кубка – Италии и Германии. Также доходил до финалов двух европейских турниров – Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

Наибольшие успехи защитника связаны с сборной Германии. За "Бундестим" он провел 62 матча, при этом выступал как за сборную Западной Германии, так и уже за объединенную.

В 1990 году вместе с "маншафтом" Бертольд стал чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину.

Повесил бутсы на гвоздь, Томас сначала работал спортивным менеджером и гостем телепрограмм. Но впоследствии решил построить политическую карьеру.

В 2020 году во время пандемии он резко критиковал ограничительные меры со стороны властей. Впоследствии он радикализировался и присоединился к ультраправым.

Выборы президента Германии состоятся 30 января в Федеральном собрании.