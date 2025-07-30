Недавно боксерское сообщество постигла печальная весть. Умер известный американский тренер Томми Брукс.

30 июля 2025 года отошел в вечность Томми Брукс. Выдающийся тренер умер в возрасте 71 года после длительной борьбы с раком, сообщает 24 канал со ссылкой на промоутера Лу ДиБелла.

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Что известно о Томми Бруксе?

Томми Брукс тренировал выдающихся боксеров. В свое время подопечными легендарного американского тренера были братья Виталий и Владимир Кличко, Эвандер Холифилд, а также Майк Тайсон.

Эвандер Холифилд стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и получил три пояса в тяжелом весе. К достижениям американского боксера был причастен тренер Томми Брукс.

Американский специалист работал с Майком Тайсоном три года – с 1998 по 2001. "Железный Майк" под руководством Брукса одержал шесть побед нокаутом подряд. Перед боем против Леннокса Льиюса боксер и тренер прекратили сотрудничество.

Интересно. Томми Брукс выступал в профессиональном ринге с 1977 года. Американец за свою карьеру одержал семь побед и трижды проиграл, после чего повесил перчатки на гвоздь.

Ранее сообщалось о том, что умер Дуайт Мухаммад Кави, который был чемпионом мира в двух весовых категориях. Сердце легенды мирового бокса принило биться 25 июля 2025 года.