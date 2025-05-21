Загнали "красных дьяволов" в ад: Тоттенхэм – победитель Лиги Европы-2025

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед 21 мая сошлись в финале Лиги Европы-2024/2025 по футболу. "Шпоры" завоевали свой третий кубок ЛЕ в истории.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Джонсон, 42

Оба английские клубы подошли к очному матчу с победами в Лиге Европы. Тоттенхэм дважды триумфовал в истории второго по силе еврокубкового турнира – в сезонах-1971,1972 и 1983/1984. Зато МЮ взял кубок в значительно более свежем сезоне ЛЕ – 2016/2017, сообщает 24 Канал.

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Команды очень осторожно начали поединок. Поэтому стартовые 10 минут не запомнилась какой-то остротой.

На 17-й минуте Диалло пробил рядом с владениями Викарио.

Больше полноценных опасных моментов не было. То защита обоих клубов играла надежно, то футболисты группы атаки не сумели найти последнюю передачу.

Правда, что перерыва болельщики таки увидели один мяч. Гол в раздевалку оформил Джонсон, который результативно замкнул передачу с фланга от Сарра – 1:0.

Видео гола Тоттенхэма

"Шпоры" ушли на 15-минутный перерыв в статусе победителей первого тайма финала Лиги Европы-2025.

Безрезультативное нашествие МЮ

МЮ не бросилось отыгрываться сразу со старта второй половины встречи.

Лишь на 69-й минуте защитник заблокировал удар нападающего "красных дьяволов" Гейлунна.

Еще через три минуты Фернандеш упустил лучшую возможность в этом матче на обе команды. Мяч после удара португальца пролетел мимо стойки. Такой промах точно будет сниться Бруну после этого матча.

Уже в следующей атаке в игру вступил голкипер Тоттенхэма. Викарио классно парировал выстрел Гарначо.

МЮ сел на часть поля "шпор", которые надеялись только на стремительные контратаки.

Чем ближе было к окончанию матча, тем больше футболисты МЮ оказывались на газоне в штрафной Тоттенхэма, требуя у главного арбитра пенальти. Однако судья не велся на провокации "красных дьяволов".

Как ни старались игроки МЮ давить на ворота оппонента, но мяч так ни разу не пересек линию ворот хозяев. Викарио потянул удар головой в упор от Шоу.

На последний угловой в финале в штрафную Тоттенхэма прибежал даже голкипер МЮ. Но такое подключение не принесло результата "красным дьяволам".

Финальный свисток фиксирует минимальную победу "шпор" над Манчестер Юнайтед 1:0. Тоттенхэм – победитель Лиги Европы-2024/2025!