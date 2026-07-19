Трампу принесли "потрогать" Кубок мира за бронированным стеклом во время финала ЧМ-2026

В воскресенье, 19 июля, состоится финальный матч чемпионата мира-2026. В решающем поединке за главный трофей турнира встретились сборные Аргентины и Испании.

На трибунах стадиона "МетЛайф" собралось большое количество знаменитостей и известных гостей. Среди них – президент США Дональд Трамп. Он не присутствовал ни на одном из предыдущих 103 матчей чемпионата мира, однако посетил решающий поединок. Кроме того, именно Трамп должен лично вручить кубок команде-победительнице, сообщает 24 Канал.

Трамп и кубок за стеклом: кадр из матча Испания – Аргентина

Президент США Трамп оказался в центре мини-скандала и стал объектом шуток во время финального матча.

Уже на девятой минуте матча легендарный бразильский футболист Роналдо принес оригинальный трофей в VIP-ложу стадиона. Камеры прямой трансляции запечатлели, как американский лидер улыбался, внимательно рассматривал кубок и похлопал по нему руками.

Мелания и Дональд Трамп с Джанни Инфантино / Фото: скриншот из трансляции МЕГОГО

Визит американского президента на стадион сопровождался чрезвычайными мерами безопасности. Трамп находился в специальной ложе за пуленепробиваемым стеклом вместе с первой леди Меланией Трамп, сенатором Марко Рубио и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Для защиты VIP-персон спецслужбы задействовали максимальный арсенал: на позициях вокруг стадиона работали снайперы, а в воздухе дежурили истребители F-16.