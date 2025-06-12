Переговоры остановлены: трансфер Судакова в итальянский гранд на грани срыва
- Переговоры по трансферу Георгия Судакова в Наполи остановлены, клуб больше не заинтересован в его подписании.
- Наполи предлагал 40 миллионов евро за Судакова, но договорился с Кевином де Брюйне, поэтому, вероятно, больше не нуждается в новом атакующем полузащитнике.
Георгий Судаков уже длительное время привлекает к себе внимание ряда европейских клубов. Им интересуются в Англии, Италии и Португалии.
Главным претендентом на полузащитника считался действующий победитель Серии А Наполи. Была информация, что стороны близки к договоренности о трансфере, но похоже на то, что он сорвался, сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто.
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Наполи отказался от трансфера Судакова
Лидер "горняков" с большой вероятностью не окажется в неаполитанском клубе. Руководство Наполи остановило переговоры по трансферу Георгия Судакова.
Переговоры между клубами по Судакову остановлены. Неаполитанцы должны были перезапустить их, но этого не сделали,
– заявил Моретто.
Отметим, что Наполи предлагал Шахтеру за Георгия Судакова около 40 миллионов евро, а в самом футболисте был заинтересован лично Антонио Конте. Однако неаполитанцы договорились с Кевином де Брюйне о сотрудничестве и теперь, судя по всему, не нуждаются в еще одном атакующем полузащитнике.
К слову. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне. В них он забил 15 голов и отдал 6 ассистов.
Напомним, что ранее была информация об интересе к лидеру Шахтера от европейского клуба, за который уже играет другой футболист сборной Украины.