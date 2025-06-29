Трансферная сага Забарного завершилась: известно, в каком клубе будет играть украинец

Илья Забарный своей игрой привлек внимание немалого количества топовых клубов. Европейские гранды вспыхнули в борьбе за украинского защитника Борнмута.

Среди претендентов на Илью Забарного были такие клубы, как Ливерпуль, Челси, Ньюкасл и ПСЖ. Стало известно, оставит ли украинец Борнмут летом этого года, сообщает 24 канал со ссылкой на Foot01.com.

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Где продолжит карьеру Забарный

ПСЖ до последнего оставался главным претендентом на Илью Забарного. Парижане за короткий срок прислали несколько предложений Борнмуту по трансферу украинского защитника.

Переговоры между ПСЖ и Борнмутом по переходу Ильи Забарного в это трансферное окно начались с 50 миллионов евро. Последнее предложение французского клуба составило 70 миллионов евро.

Сообщают, что "вишни" согласились на предложение парижан. Совсем скоро стороны официально объявят о трансфере Забарного, а лидер сборной Украины присоединится к новой команде в США.

К слову. ПСЖ выступает на Клубном чемпионате мира-2025 в США. Парижане пробились в 1/8 финала турнира, где сыграют против Интер Майами 29 июня в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Илья Забарный вошел в топ-10 игроков АПЛ по важному показателю. Украинский защитник попал в солидную компанию.