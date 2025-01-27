Челси провел самый дорогой трансфер в истории женского футбола

В воскресенье, 26 января, произошло знаковое событие в женском футболе. Состав Челси пополнила Наоми Гирма.

Футболистка перешла в лондонский клуб из американского Сан-Диего. Контракт с защитницей сборной США рассчитан до 30 июня 2029 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Челси.

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Рекордная сделка

По информации Sky Sports, трансфер обошелся Челси в 1,1 миллиона долларов. Эта сумма является рекордной в истории женского футбола.

До этого ни один переход не пересекал отметку в один миллион долларов. Предыдущий рекорд принадлежал Рэйчел Кунданаджи, которая в 2024 году перешла из Реала в американский Бэй за 862 тысячи долларов.

Презентация Наоми Гирмы игроком Челси: смотрите видео

Самые дорогие трансферы в истории женского футбола: топ-5

Наоми Гирма (из Сан-Диего в Челси, 2025 год) – 1.1 миллион долларов Рэйчел Кунданаджи (из Реала в Бэй, 2024 год) – 805 тысяч Барбра Банда (из Шанхай Шенджи в Орландо, 2024 год) – 740 тысяч Майра Рамирес (из Леванте в Челси, 2024 год) – 544 тысячи Кейра Уэлш (из Манчестер Сити в Барселону, 2022 год) – 470 тысяч

К слову. Самым дорогим трансфером в истории футбола является переход Неймара из испанской Барселоны в ПСЖ. Он обошелся действующему чемпиону Франции в 222 миллиона евро летом 2017 года.

Отметим, что Наоми Гирма выступала за Сан-Диего с 2022 года. В составе "Уэйвз" она стала чемпионкой регулярного чемпионата МЛС-2023, а также выиграла Кубок МЛС-2024. Со сборной США она триумфовала на Олимпиаде-2024.