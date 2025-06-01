Шанс для Лунина остаться в Реале: Куртуа получил травму в преддверии клубного ЧМ-2025

Мадридский Реал в июне начнет выступление в клубном чемпионате мира. Перед стартом турнира "сливочные" потеряли основного голкипера.

Медицинская служба Реала обнаружила травму у бельгийского голкипера Тибо Куртуа. У 33-летнего футболиста диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "сливочных".

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Куртуа снова получил травму

"Королевский клуб" не сообщил, когда вернется на поле их основной голкипер. В целом продолжительность восстановления может варьироваться от нескольких недель до более длительных сроков. Это зависит от тяжести травмы.

Клубный чемпионат мира-2025 стартует в США уже 13 июня. "Сливочные" свой первый матч сыграют 18 июня против саудовского Аль-Хиляля. Таким образом очередной шанс может получить украинец Андрей Лунин. Все будет зависеть от состояния Куртуа и выбора нового главного тренера "галактикос" Хаби Алонсо.

Отметим, что в сезоне-2024/25 Тибо Куртуа сыграл 46 матчей во всех турнирах. На счету Андрея Лунина 14 поединков. Еще в одном матче на поле выходил 19-летний резервист Фран Гонсалес.

Лунин недоволен своим статусом второго голкипера. Андрей хотел бы чаще появляться в основе команды. Поэтому в летнее трансферное окно украинец может покинуть "королевский клуб". Тем более, что предложений у него хватает. Последнее решение будет за новым тренером. Вполне возможно, что во время клубного чемпионата мира Лунин может стать главным голкипером.