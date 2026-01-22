Тренд на 2016-й покоряет мир: как выглядели звезды украинского спорта 10 лет назад

В социальных сетях активно набирает популярность тренд "2026-й – это новый 2016". Многие звезды, известные блогеры и обычные пользователи оставляют фото и видео десятилетней давности, вспоминая, как они выглядели раньше.

Тенденция на ностальгию не обошла и известных спортсменов. 24 канал подготовил материал о том, как знаменитые украинские атлеты выглядели десять лет назад.

Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка присоединилась к тренду "2026-й – новый 2016-й" и поделилась сообщением в инстаграме. Юлия опубликовала фотографии 10-летней давности.

2016 wow, я уже и забыла, а полезно иногда просматривать галерею телефона. Кстати, оказалось, что у меня очень много фото за тот период, поэтому делюсь частью здесь,

– написала спортсменка.

Напомним, что в 2016 году Левченко удачно выступила на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике. Она завоевала бронзовую медаль на турнире в польском Быдгоще.

Кроме того, в 2014 году украинка победила на юношеских Олимпийский играх. Также известно, что ее личный рекорд Юлии составляет 2 метра 2 сантиметра – как в прыжках в помещении, так и на открытых стадионах.

Дарья Билодид

Известная украинская дзюдоистка поделилась воспоминаниями с 2016 года со своими поклонниками. Дарья опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала, как она выглядела десять лет назад.

Заметим, что в 2016 году Билодид только делала первые шаги в большом спорте. А уже в 2017 году она завоевала свою первую медаль на взрослом уровне, выиграв чемпионат Европы в Варшаве.

Более того, на чемпионате мира в Баку в 2018 году Дарья стала самой молодой чемпионкой мира в возрасте 17 лет и 11 месяцев. А через три года украинка завоевала "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

Александр Усик

Недавно в сети появились фото украинского боксера, как он выглядел десять лет назад. Осенью того года Усик провел свой десятый поединок в профессиональной карьеру, в котором одолел Кшиштофа Гловацкого.

Более того, в бою в Гданьске он завоевал чемпионский титул по версии WBO в тяжелом весе. Судьи единогласным решением отдали победу украинскому спортсмену.

Как Усик выглядел в 2016 году / Фото из открытых источников

Анна Ризатдинова

Прославленная украинская гимнастка завоевала немало медалей на международных турнирах. А в 2016 году Ризатдинова выступила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанеро, которые завершились для нее успешно.

Спортсменка на Играх-2016 года получила бронзовую медаль. Всего с соревнований в Бразилии сборная Украины привезла 11 награды – два "золота", пять серебряных медалей, а также четыре "бронзы".

Как Ризатдинова выглядела в 2016 году / Фото из открытых источников

Александр Зинченко

Украинский футболист в 2016 году громко заявил о себе, перейдя из российской Уфы в английский Манчестер Сити. Впрочем, "горожане" сразу отправили его в аренду в ПСВ из Нидерландов.

Также Зинченко активно приобщали к национальной сборной Украины. Летом 2016 года он отметился дебютным за "сине-желтых" в победном матче с Румынией (4:3) накануне старта Евро во Франции.

Как выглядел Зинченко в 2016 году / Фото из открытых источников