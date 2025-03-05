Один из тренеров Оболони не вернулся в Украину после зарубежных сборов

Киевская Оболонь готовилась ко второй части сезона в Турции. После завершения учебно-тренировочных сборов не все представители клуба вернулись в Украину.

Футбольный блогер Игорь Бурбас в своей программе сообщил информацию, что тренер по физической подготовке Оболони не вернулся в Украину из Турции. Вроде бы специалист оставил все вещи и без предупреждения исчез из отеля, где базировалась команда, пишет 24 Канал.

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Оболонь обратилась в министерство из-за исчезновения работника

Генеральный директор Оболони Александр Резниченко ответил на запрос Тribuna.com относительно невозвращения одного из представителей клуба. Он подтвердил информацию, но отказался сообщать подробности инцидента.

"Есть такие моменты. Я не хочу это комментировать. Мы эту информацию дали на министерство, поскольку оно давало разрешение на выезд за границу. Наша позиция относительно такого абсолютно негативная.

Не хочу говорить об этих вещах, они мне абсолютно неприятны, но от этого не деться и никто не застрахован. Один человек пришел, чтобы обеспечивать работу клуба, команды, но мы не знаем, с какими мыслями приходит этот человек и что планирует в дальнейшем.

Но наш клуб и руководство против таких вещей, и в будущем будем фильтровать тех людей, которые будут приходить, чтобы такого больше не было", – рассказал Ризниченко.

Ранее сообщалось, что Оболонь имеет статус критически важного предприятия. Соответственно работники клуба, которые являются военнообязанными, получили бронирование на период мобилизации.

В октябре 2024 года новым тренером Оболони по физической подготовке был назначен Олег Герман. Ранее он работал вместе с наставником "пивоваров" Сергеем Шищенко в Звягеле. Сейчас фамилия Германа отсутствует среди тренерского штаба Оболони на официальном сайте.