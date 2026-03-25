Отец Гераскевича пообещал не дать россиянам спокойно жить

Президент Украинской федерации бобслея и скелетона и тренер сборной Михаил Гераскевич рассказал, что мотивирует его и сына Владислава продолжать соревноваться после дисквалификации на Олимпийских играх. Коуч отметил, что их цель теперь –убрать россиян из мирового спорта.

Гераскевичи сейчас немало общаются с мировой прессой и участвуют в различных не только спортивных мероприятиях. Как пишет Главком, Михаил имеет много идей, как сделать так, чтобы россиянам в спорте было несладко.

Какие планы у Михаила и Владислава Гераскевичей?

По словам Михаила Гераскевича, после возмутительного решения МОК лишить Владислава Гераскевича права соревноваться на Олимпийских играх у спортивной семьи возникла проблема с мотивацией, которая быстро решилась.

Появилось осознание: если мы прекратим, то это будет означать, что мы согласились проиграть. И это мотивирует на дальнейшую борьбу,

– сказал тренер.

Как и в случае со "шлемом памяти", вдохновением продолжать бороться за справедливость является пример защитников Украины, которые защищают независимость на фронте.

Проиграть, когда наши ребята и девушки воюют и кладут жизни свои... А тут просто в спорте проиграть и свое место освободить для россиян... Нет, такого не дождутся. У нас очень много еще идей и мы будем их реализовывать. Мы не дадим возможности спокойно жить и соревноваться россиянам,

– пообещал Михаил Гераскевич.

Как изменилась жизнь Владислава Гераскевича после Олимпийских игр?