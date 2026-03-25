Отец Гераскевича пообещал не дать россиянам спокойно жить
- Михаил Гераскевич, тренер сборной по бобслею и скелетону, заявил, что их цель теперь – убрать россиян из мирового спорта.
- Владислав Гераскевич получил дисквалификацию на Олимпийских играх за отказ снять шлем в честь погибших украинских спортсменов, что вызвало поддержку со стороны общества и бизнеса.
Президент Украинской федерации бобслея и скелетона и тренер сборной Михаил Гераскевич рассказал, что мотивирует его и сына Владислава продолжать соревноваться после дисквалификации на Олимпийских играх. Коуч отметил, что их цель теперь –убрать россиян из мирового спорта.
Гераскевичи сейчас немало общаются с мировой прессой и участвуют в различных не только спортивных мероприятиях. Как пишет Главком, Михаил имеет много идей, как сделать так, чтобы россиянам в спорте было несладко.
Какие планы у Михаила и Владислава Гераскевичей?
По словам Михаила Гераскевича, после возмутительного решения МОК лишить Владислава Гераскевича права соревноваться на Олимпийских играх у спортивной семьи возникла проблема с мотивацией, которая быстро решилась.
Появилось осознание: если мы прекратим, то это будет означать, что мы согласились проиграть. И это мотивирует на дальнейшую борьбу,
– сказал тренер.
Как и в случае со "шлемом памяти", вдохновением продолжать бороться за справедливость является пример защитников Украины, которые защищают независимость на фронте.
Проиграть, когда наши ребята и девушки воюют и кладут жизни свои... А тут просто в спорте проиграть и свое место освободить для россиян... Нет, такого не дождутся. У нас очень много еще идей и мы будем их реализовывать. Мы не дадим возможности спокойно жить и соревноваться россиянам,
– пообещал Михаил Гераскевич.
Как изменилась жизнь Владислава Гераскевича после Олимпийских игр?
- Поступок украинца на Олимпиаде, где он отказался снять шлем в честь погибших украинских спортсменов и получил дисквалификацию, вызвал восторг и уважение в обществе.
- Сразу несколько бизнесов заявили о поддержке благотворительного фонда Гераскевича, в частности 10 миллионов передал скелетонисту владелец Шахтера Ринат Ахметов.
- Владислав начал общественную дискуссию о лишении звания Героя Украины предателя и беглеца Сергея Бубки.
- Верховная Рада провалила голосование по этому вопросу, оставив привилегированное положение бывшего президента НОК без изменений.