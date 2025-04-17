Знать, чтобы помочь: тренинг по первой помощи от FAST при поддержке Favbet Foundation

В чрезвычайных ситуациях знание и готовность действовать могут спасти жизнь. Именно поэтому тренинг первой помощи от FAST при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation был ориентирован не только на взрослых, но и на подростков.

Одним из таких стал тренинг для футбольного клуба Выгуровщина. Участники учились распознавать опасные состояния, правильно действовать в критических ситуациях и оказывать первую помощь до приезда медиков.

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В рамках обучения подростки освоили как базовые, так и расширенные навыки, которые могут оказаться решающими в экстренной ситуации.

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка

В частности, участники узнали, как оценивать обстановку и обеспечивать безопасность спасателя, вызывать экстренные службы, выявлять и останавливать критические кровотечения с помощью прямого давления, турникетов и метода тампонирования – как для себя, так и для пострадавших.

Подростки отрабатывали навыки помощи человеку без сознания и дыхания: учились переводить пострадавшего в безопасное положение, обеспечивать проходимость дыхательных путей и проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

С начала 2025 года при поддержке Favbet Foundation было проведено 12 тренингов, в которых приняли участие 14 тренеров и 9 подростков.

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка

Это первый в Украине масштабный пример системного обучения навыкам первой помощи в спортивной среде.

"Это первый в Украине масштабный пример системного подхода к обучению первой помощи в спортивном сообществе — шаг, который давно был необходим. Мы уверены: такие знания не должны быть привилегией, а нормой для всех, кто связан со спортом, включая детей. Именно с раннего возраста формируется культура ответственности, которая в критический момент может спасти жизнь", – отмечают в Favbet Foundation.

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка