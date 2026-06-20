Курьезный красный не помог: Турция досрочно вылетела из ЧС-26

Футбольные сборные Турции и Парагвая вышли на поле стадиона "Ливайс Стэдиум" в калифорнийском городе Санта-Клара. Их матч завершал программу второго тура в группе D на ЧМ-26.

Матч Турция — Парагвай держал болельщиков в напряжении от стартового до финального свистка. О результате матча сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Турция – Парагвай?

В этом матче футболистам хватило всего 65 секунд, чтобы открыть счёт. Уже на второй минуте великолепный удар из-за пределов штрафной удался полузащитнику Атланта Юнайтед Матиасу Галарсе — 1:0 в пользу парагвайцев.

Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

Далее южноамериканская сборная начала играть вторым номером, отдав мяч туркам. Ключевым эпизодом в первом тайме стал незабитый гол.

Перед самым перерывом в матч вмешался видеоассистент арбитра. Оказалось, что парагваец Микель Альмирон что-то сказал сопернику, при этом прикрыв рот рукой, чего по новым правилам делать нельзя – красная карточка.

Второй тайм на протяжении всех 45 минут проходил под знаком активности европейской команды. Общее количество ударов турецкой сборной достигло отметки в 31 удар.

Обзор матча Турция – Парагвай от MEGOGO: смотрите видео

Итоговое минимальное преимущество оставило парагвайцев в борьбе за выход в 1/16 финала. Турция уже точно покинет чемпионат мира после группового этапа.

Что дальше для обеих команд?

В третьем туре Турция также сыграет в Калифорнии, но в городе Инглвуд. Соперниками команды Виченцо Монтели станут хозяева турнира — американцы. Матч начнется 26 июня в 05:00 по киевскому времени.

Парагвай в параллельном матче встретится с Австралией. Их поединок снова состоится в Санта-Кларе.