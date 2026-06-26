Турция достойно покидает чемпионат мира: трижды забили США и вырвали победу на последней минуте

Турция эффектно попрощалась с чемпионатом мира-2026, вырвав победу у США. Хозяева турнира дважды отыгрывались, но всё же пропустили решающий гол в конце матча.

Матч, который уже не имел турнирного значения, подарил болельщикам пять голов и драматическую развязку. Турки одержали дебютную победу на чемпионате мира, однако этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф, передает 24 Канал.

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Турция – США 3:2

Голы: Гюлер, 10, Йылмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасти, 3, Берхалтер, 49

Американцы открыли счёт уже на 3-й минуте. После подачи Берхалтера с углового Трасти остался один у дальней штанги и переправил мяч в сетку.

Впрочем, Турция быстро ответила своим первым голом на чемпионате мира. Молодые звезды команды организовали красивую атаку: Йилмаз отдал передачу, а Гюлер точно пробил в ворота.

На 31-й минуте турки уже вели в счёте. Кокджу пробивал с близкого расстояния, а последним мяч коснулся Йилмаз, на счету которого и записали забитый гол.

В начале второго тайма США снова сравняли счёт. После вброса с аута мяч отскочил к Берхалтеру, который мощным ударом не оставил шансов вратарю.

Обзор матча Турция – США: смотрите видео от Megogo

Гол на последней минуте и итоги группы

Обе сборные имели возможности вырвать победу, однако удачливее оказалась Турция. На последней минуте Айхан принес своей команде победу со счётом 3:2.

Несмотря на успех, команда Винченцо Монтеллы завершила выступление на ЧМ-2026 на последнем месте в группе, набрав три очка. В другом матче группы Парагвай и Австралия сыграли вничью 0:0, что позволило обеим сборным выйти в плей-офф.

Турнирная таблица группы D