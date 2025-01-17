Турки назвал бой, который мечтает организовать с участием Усика

Александр Усик в 2024 году дважды одолел Тайсона Фьюри и стал безоговорочным королем супертяжелой весовой категории. Сейчас он отдыхает после титульной битвы, а его будущее в боксе пока остается неизвестным.

Немало экспертов считают, что в современном хевивейте сейчас нет бойца, который мог бы остановить украинца. Глава Генерального управления Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, с кем хотел бы свести в ринге объединенного чемпиона мира.

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Время может помешать битве

Он назвал молодого проспекта, которого сравнивают с Майком Тайсоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Функционер считает, что такое противостояние могло бы стать зрелищным, но есть преграда, которая может помешать организовать этот бой:

Если у нас будет время, я бы с удовольствием посмотрел бой Итаумы против Усика. Но только если у нас будет время. Все зависит от того, уйдет ли Усик на пенсию.

Также Турки Аль аш-Шейх высказался о молодом британце. Он надеется, что Итаума сможет побить рекорд "Железного Майка".

"Я все еще хочу, чтобы Итаума стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе. Я слышал о его спарринге с Дюбуа, это потрясающе. Он может стать величайшим бойцом не только Великобритании, но и мира", – сказал Турки.

Справка. Мозес Итаума провел на профессиональном уровне 11 боев, в которых одержал все победы. Последний раз он выходил на ринг в андеркарде реванша Усик – Фьюри и уже в первом раунде нокаутировал Демси Маккина.

Напомним, что Майк Тайсон стал чемпионом мира в 20 лет и 144 дня. Итаума отпраздновал свое 20-летие 28 декабря.