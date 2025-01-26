Свитолина стартует с 1/8 финала: с кем сыграют три украинки на турнире WTA 500 в Австрии

Соревнования в австрийском Линце начнутся на следующей неделе. За трофей пятисотника будут бороться три украинские теннисистки.

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина заявились для участия на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который пройдет на хардовых покрытиях в помещении. Соревнования начнется на следующей неделе после завершения открытого чемпионата Австралии, пишет 24 Канал со ссылкой на WTA.

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Украинки сыграют в основной сетке турнира в Австрии

Перед стартом турнира представительницы Украины узнали своих соперниц.

Элина Свитолина получила второй номер посева и пропустит стартовый раунд. Она начнет турнир сразу с 1/8 финала. Ее соперницей может быть "нейтральная" Анна Блинкова или теннисистка из квалификации.

Даяна Ястремская в первом раунде встретится с итальянкой Лючией Бронцетти. Украинка посеяна на турнире под пятым номером.

Ангелина Калинина в стартовом матче сыграет против восьмой сеяной Клары Таусон из Дании. В случае выхода в 1/8 финала, соперницей украинки может быть румынки Сорана Кирстя или нидерландки Аранча Рус.

В парном разряде турнира в Линце Украину представит дуэт Людмилы и Надежды Киченок. В первом круге сестры встретятся с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и У Фансен (Китайский Тайбэй).

Отметим, что турнир в Линце продлится с 27 января по 2 февраля. Расписание матчей украинок станет известным позже.