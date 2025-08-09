Президента алтайской федерации смешанных единоборств (ММА) Алексея Калбукова убили на свадьбе. Инцидент произошел 7 августа в селе Тюнгур Республики Алтай, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Бразильский боец ММА и пособник оккупантов обратился к Путину за российским паспортом

Что известно об убийстве президента ММА Алтая?

По информации источника, на свадьбе Алексей Калбуков не понравился 74-летнему мужчине. В самый разгар торжества, примерно в 21:00, пьяный пенсионер подошел к президенту местной федерации ММА и без всяких объяснений нанес ему удар ножом в грудь.

Калбуков истек кровью прямо за праздничным столом. Прибывшие на место происшествия медики, констатировали его смерть. Подозреваемого по горячим следам задержали и поместили под стражу. У него изъяли орудие убийства.

За что пенсионер зарезал Калбукова – остается загадкой. Считается, что мужчина мог испытывать личную неприязнь к погибшему.

Об убитом Алексее Калбукове известно, что он был основателем бойцовского клуба "АК-КЕМ" и возглавлял местную федерацию ММА.

Ранее сообщалось о звезде UFC Джоне Джонсе, который прилетел в Москву по приглашению приспешника Путина Умара Кремлева. Американец посетил Россию во время массированных атак по Киеву и других украинских городах.