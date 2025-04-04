"Проливаем кровь ради мира": реакция украинского спорта на ужасный удар по Кривому Рогу

В пятницу, 4 апреля, россияне совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Агрессор цинично атаковал баллистикой жилой район. Удар произошел рядом с детской площадкой, в результате чего, к сожалению, есть много погибших и пострадавших, в частности, и детей, сообщает 24 Канал.

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Реакция спортивного сообщества

Представители украинского спорта отреагировали на отвратительное преступление России. Одной из первых эмоционально прокомментировала удар олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, которая на своей странице в инстаграме призвала мировое сообщество обратить внимание на преступные действия страны-агрессора:

Сегодня Россия убила 14 человек. Шестеро из них – дети. Прямой и преднамеренный удар по детской площадке. Мир, услышь Украину. Мы проливаем кровь ради мира – не стойте в стороне.

Также на этот террористический акт отреагировал экс-первая ракетка Украины, а ныне воин, Сергей Стаховский. Он опубликовал несколько фото и видео, показав своей аудитории последствия удара, где видно, что пострадали исключительно гражданские люди:

Россия убила 14 человек в Кривом Роге сегодня. Город расположен в 125 километрах от линии фронта. 6 детей были убиты Россией. Как можно это оправдать? Скажите мне, как? Убийцы. Это выглядит для вас как военная база?

Показали миру это преступление также немало других спортсменов, в частности – Виктор Цыганков, Андрей Лунин, Руслан Малиновский, Марта Костюк и Андрей Демчук.

Больше реакций от представителей спорта / Скриншоты из соцсетей

Отметим, что в Кривом Роге уже завершены спасательные работы. К сожалению, количество жертв увеличилось. Известно уже о 18 погибших, среди которых девять детей, а также более 60 пострадавших. Также повреждено около 20 многоэтажек и более, чем 30 автомобилей.