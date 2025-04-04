Россияне в Кривом Роге убили фитнес-тренера Влада Стихиляса

В пятницу, 4 апреля, Россия совершила очередной террористический акт. Страна-агрессор нанесла ракетный удар "Искандером" по Кривому Рогу.

Средство поражения с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку. Удар произошел рядом с детской площадкой, вследствие чего, к сожалению, погибло 19 человек, среди которых 10 детей.

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Невосполнимая потеря

Одним из тех, чью жизнь забрали россияне, стал фитнес-тренер Влад Стихиляс. Он работал в тренажерном зале "Аллигатор", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Первый Городской. Кривой Рог".

Мужчина увлекался не только спортом. Он был творческим человеком и любил рисовать.

В результате вчерашнего ракетного удара оккупантов погиб фитнес-тренер Влад Стихиляс. Мужчина работал в местном тренажерном зале и увлекался рисованием. Его жизнь забрали российские оккупанты. Никогда не забудем и не простим!

– говорится в сообщении.

Отметим, что 19-й жертвой террористического акта в Кривом Роге стал маленький Тимофей, видео с реанимацией которого разлетелось по сети. Его сердце остановилось утром 5 апреля. В городе объявлен трехдневный траур.