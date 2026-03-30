Вся Албания – как два Забарных: сравнение трансферной стоимости сборных
- Сборная Украины имеет трансферную стоимость более 261 миллион евро, что в 2,5 раза превышает стоимость сборной Албании, которая составляет 95 миллионов евро.
- Матч между Украиной и Албанией состоится 31 марта в 21:45 по киевскому времени в Валенсии, и это может быть последний матч Сергея Реброва на посту тренера сборной Украины.
Украина завершит мартовский сбор главной команды товарищеской игрой с Албанией, которая, как и "сине-желтые", не смогла попасть на чемпионат мира. Наша сборная выглядит фаворитом противостояния –по крайней мере по уровню стоимости футболистов.
Согласно данным портала Transfermarkt, мы имеем преимущество практически в 2,5 раза. При этом трое самых дорогих украинцев в составе уже перекрывают всех 26 игроков в заявке "горных орлов".
Какова трансферная стоимость Украины и Албании?
Немецкие аналитики оценили сборную Сергея Реброва в более 261 миллион евро. Было и больше, но после поражения от Швеции ряд игроков подешевели, продемонстрировав неубедительное выступление на поле в Валенсии.
Зато сборная Албании куда скромнее – 95 миллионов евро. Проигрыш Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира также внес в трансферную стоимость команды изменения в отрицательную сторону.
Кто самые дорогие игроки обеих команд?
В сборной Украины пятерка наиболее ценных игроков выглядит так:
- Илья Забарный, ПСЖ – 45 миллионов евро
- Егор Ярмолюк, Бренфорд – 30 миллионов евро
- Георгий Судаков, Бенфика – 28 миллионов евро
- Виталий Миколенко, Эвертон – 25 миллионов евро
- Анатолий Трубин, Бенфика – 25 миллионов евро
Что касается Албании, то топ-5 имеет такой вид:
- Анис Мехмети, Ипсвич – 14 миллионов евро
- Кристьян Асллани, Бешикташ – 13 миллионов евро
- Армандо Броя, Бернли – 8 миллионов евро
- Марио Митай, Аль-Иттихад – 5,5 миллиона евро
- Берат Джимсити, Аталанта – 5 миллионов евро
Когда состоится матч Украины и Албании?
- Игра начнется во вторник, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. Как и поединок со Швецией, товарищескую встречу будет принимать арена в Валенсии.
- Этот матч, вероятно, станет последним во главе Украины для Сергея Реброва, контракт которого истекает через два месяца.
- Борис Крушинский покинул лагерь национальной сборной из-за травмы, потеряв возможность дебютировать.
- Сергей Ребров в понедельник в 20:00 проведет предматчевую пресс-конференцию.