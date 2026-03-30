Вся Албания – как два Забарных: сравнение трансферной стоимости сборных

Украина завершит мартовский сбор главной команды товарищеской игрой с Албанией, которая, как и "сине-желтые", не смогла попасть на чемпионат мира. Наша сборная выглядит фаворитом противостояния –по крайней мере по уровню стоимости футболистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, мы имеем преимущество практически в 2,5 раза. При этом трое самых дорогих украинцев в составе уже перекрывают всех 26 игроков в заявке "горных орлов".

Какова трансферная стоимость Украины и Албании?

Немецкие аналитики оценили сборную Сергея Реброва в более 261 миллион евро. Было и больше, но после поражения от Швеции ряд игроков подешевели, продемонстрировав неубедительное выступление на поле в Валенсии.

Зато сборная Албании куда скромнее – 95 миллионов евро. Проигрыш Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира также внес в трансферную стоимость команды изменения в отрицательную сторону.

Кто самые дорогие игроки обеих команд?

В сборной Украины пятерка наиболее ценных игроков выглядит так:

Илья Забарный, ПСЖ – 45 миллионов евро

Егор Ярмолюк, Бренфорд – 30 миллионов евро

Георгий Судаков, Бенфика – 28 миллионов евро

Виталий Миколенко, Эвертон – 25 миллионов евро

Анатолий Трубин, Бенфика – 25 миллионов евро

Что касается Албании, то топ-5 имеет такой вид:

Анис Мехмети, Ипсвич – 14 миллионов евро

Кристьян Асллани, Бешикташ – 13 миллионов евро

Армандо Броя, Бернли – 8 миллионов евро

Марио Митай, Аль-Иттихад – 5,5 миллиона евро

Берат Джимсити, Аталанта – 5 миллионов евро

Когда состоится матч Украины и Албании?