Украина снова будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо: в чем причина

Украина объявила о бойкоте чемпионата мира по дзюдо. Все из-за решения Международной федерации по дзюдо в отношении белорусских спортсменов.

Атлеты из Беларуси вернутся к участию в международных стартах под государственным флагом с гербом и гимном страны. Решение Международной федерации дзюдо вступит в силу с 1 июня 2025 года.

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Украина объявила о бойкоте

Украина будет бойкотировать соревнования из-за разрешения белорусам соревноваться под национальной символикой, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Федерация дзюдо Украины получила официальный ответ от IJF, в котором было подтверждено указанное решение Исполнительного комитета. Было также отмечено, что "IJF предана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен".

В ответ на это представители Украины объявили о бойкоте.

Справка. Чемпионат мира по дзюдо состоится с 13 по 19 июня в Будапеште.

Отметим, что это уже второй раз, когда Украина объявляет о бойкоте чемпионата мира по дзюдо. Подобная ситуация была в 2023 году, когда к международным соревнованиям допустили россиян и белорусов.