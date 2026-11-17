Во вторник, 17 ноября, сборная Украины сыграет последний матч в 2026 году против сборной Грузии. Матч можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ".

Матч Украина – Грузия будет транслироваться бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и в кабельных сетях, сообщает 24 Канал.

Как бесплатно посмотреть матч Украины на MEGOGO

Кроме того, трансляция матча Лиги наций будет доступна на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

В частности, прямая трансляция матча будет доступна в разделе "Спорт" (подраздел "Футбол"), на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специальных всплывающих каналах в разделе "Телевидение", которые появятся в день события.

Контекст матча Украина – Грузия

Сборные Украины и Грузии в очном матче выяснят, кому достанется третье место в группе. При этом обе команды уже утратили шансы подняться выше Северной Ирландии и Венгрии в турнирной таблице.

Украинской команде для сохранения места в Дивизионе B достаточно сыграть вничью. Такой результат позволит подопечным Андреа Мальдеры избежать участия в стыковых матчах. Зато в случае поражения сборную Украины весной ждет дополнительный матч с представителем Лиги C, в котором будет решаться вопрос о сохранении места в Дивизионе B.

Стоит отметить, что за всю историю Лиги наций украинская сборная ни разу не вылетала в Лигу C. Накануне встречи с грузинами именно Украину считают фаворитом.

К предстоящему противостоянию "сине-желтые" подходят не в лучшем настроении: команда потерпела три поражения подряд. Украинцы дважды проиграли Северной Ирландии, а также уступили Венгрии.