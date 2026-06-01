"Момент был упущен": тренер Польши объяснил, почему проигнорировал Мальдеру после матча

Болельщики заметили, что после товарищеской игры сборной Украины с командой Польши во Вроцлаве наставник хозяев Ян Урбан не пожал руку своему коллеге Андреа Мальдери. Ситуацию успели связать с напряженной дипломатической ситуацией между странами.

Однако сам Урбан настаивает, что отсутствие поздравлений в адрес визави с его стороны было непреднамеренным. Как пишет Sport.pl, причиной стала эмоциональная реакция Мальдеры на свою дебютную победу.

Почему тренеры сборных Украины и Польши не пожали друг другу руки после матча?

По версии наставника "Кадры", итальянский коуч украинцев настолько бурно отреагировал на финальный свисток, что Урбан просто не хотел мешать Мальдере праздновать победу вместе со своей командой.

Тренер поляков поблагодарил за работу арбитров, затем пошел утешать собственных игроков. А когда завершил, то уже не нашел возможности поздравить оппонента, заявив, что момент для этого прошел.

При этом он убежден, что Мальдера не намеревался специально избегать общения с польским коллегой, а ситуация в целом не стоит того, чтобы о ней долго говорить и спекулировать.

Кто такой Ян Урбан?

Нынешнего тренера поляков трудно назвать футбольной знаменитостью. Как игрок он имел три победы в чемпионате Польши, а как тренер выигрывал все внутренние трофеи своей страны с Легией.

Урбан работал за пределами Польши только один раз, в течение сезона возглавляя испанскую Осасуну, за которую выступал еще во времена карьеры игрока. В сборную его позвали в 2025 году после отставки Михала Пробежа.