Болельщики на матче сборной Украины поблагодарили героев тыла невероятным баннером

Сборная Украины проводит свой первый номинально домашний матч Лиги наций в Трнаве. Перед матчем трибуна наших болельщиков развернула баннер с мощным посланием для тех, кто своим неустанным трудом держит Украину своей неустанной работой в тылу.

Именно во время исполнения национального гимна весь мир увидел, что происходит в Украине из-за российской агрессии. Болельщики изобразили разрушенные города – и тех, благодаря кому украинцы ежедневно преодолевают беду, принесенную соседями, пишет 24 Канал.

Баннер на матче Украина – Северная Ирландия

Баннер, созданный настоящими художниками, изобразил подвиг тех, кто занимается ликвидацией последствий постоянных российских обстрелов и возвращает людям здоровье, свет и надежду.

На полотне изображены спасатель, тушащий пожар, врач, оказывающий помощь прямо на месте обстрела, а также электрик, который в опасных условиях днем и ночью работает над восстановлением поврежденных россиянами сетей.

Фан-группа United Ukraine, назвавшая свою акцию "Стражи тыла", сообщила, что это их самая масштабная работа: размер баннера составляет 24 × 12 метров (288 квадратных метров).

Дети защитников на матче

Об украинских героях напомнили и дети, которые сопровождали футболистов из подтрибунных помещений на поле. Это сыновья и дочери защитников, проходящие реабилитацию после ранений, полученных на фронте.