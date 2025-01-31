Репетиция перед Евро-2025: молодежная сборная Украины в марте сыграет два матча

Подопечные Унаи Мельгосы завоевали путевку в финальный турнир чемпионата Европы-2025 (U-21). В рамках подготовки к Евро "сине-желтые" проведут два товарищеских матча.

Молодежная сборная Украины с 17-го по 25-е марта проведет учебно-тренировочный сбор в Турции. В это время запланировано два спарринга, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Первые матчи молодежки Украины в 2025 году

21 марта Украина U-21 встретится со сверстниками из Словении, а 25-го – с Польшей. Оба соперника "сине-желтых" тоже будут участвовать в чемпионате Европы. Поэтому эти матчи станут репетицией накануне турнира.

Украина U-21 в марте сыграет два спарринга / фото УАФ

Напомним, что команда Унаи Мельгосы летом будет играть на чемпионате Европы-2025 (U-21). "Сине-желтые" попали в группу D, где встретится с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Украинцы сыграют два матча в городе Прешов, а один – в Кошице

Финальный турнир состоится в Словакии с 12 по 28 июня. Украина второй раз подряд будет играть на чемпионате Европы. В 2023 году команда Руслана Ротаня добралась до полуфинала и завоевала историческую путевку на Олимпийские игры в Париже.