Уже в сентябре 2025 года сборная Украины по футболу стартует в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в один квартет "D" вместе с Францией, Азербайджаном и Исландией.

"Сине-желтые" попали в неплохую группу, из которой можно спокойно выходить. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту на шансы украинской сборной выйти на Мундиаль с первого места квартета.

Какие шансы Украины напрямую выйти на ЧМ-2026 по версии ИИ?

Правда, команда Сергея Реброва вообще не является фавориткой своей группы. Такой статус носит Франция, которая является чемпионом мира (1998, 2018) и Европы (1984, 2000), а также триумфовала в Лиге наций (2021).

5 сентября Украина стартует в отборе на ЧМ-2026 матчем как раз против Франции. Уже в этом поединке станет понятно, готова ли наша сборная бороться с "Ле Бле" за первое место в группе "D". Ведь Украина имеет историческое преимущество над двумя другими будущими соперниками – Азербайджаном и Исландией.

ИИ распределил шансы сборных занять первое место в группе, которое позволит напрямую выйти на Мундиаль.



Процентные шансы сборных занять первое место в группе "D" / Скриншот с Chat GPT

Искусственный интеллект прогнозирует Украине второе место в квартете "D", которое позволяет выйти в плей-офф квалификации к чемпионату мира – 67%. Такой прогноз аргументируется не только тем, что Франция является фаворитом квартета, но и мизерная история выступлений "сине-желтых" на Мундиалях.

В своей истории Украина лишь однажды выходила на ЧМ. Было это еще в далеком 2006-м, когда команда Олега Блохина добралась до четвертьфинального раунда. В 1/4 финала наша сборная вылетела от Италии 0:3.

Как Украина играла в своей истории против соперников по отбору на ЧМ-2026?

Против Франции самая богатая история встреч (12 матчей), но неуспешная – только одна победа, 5 ничьих и 6 поражений. Последний раз Украина играла против "Ле Бле" в групповом раунде квалификации ЧМ в 2021-м году. Два поединка закончились мировыми 1:1.

"Сине-желтые" имеют за своей спиной 5 игр против исландцев. Здесь статистика имеет лучший вид – 2 победы (2:1, 1:0), столько же мировых (дважды по 1:1) и одно поражение (0:2).

Наименьшей является история противостояний против Азербайджана – всего 2 матча (победа 6:0 и нулевая ничья для Украины).

