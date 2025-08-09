Недавно на открытии Всемирных игр-2025 произошел неприятный инцидент. Украинских спортсменов временно не допускали на арену из-за сине-желтых жакетов.

На открытии Всемирных игр в китайском Чэнду украинская сборная едва не осталась без национальных цветов. Охрана пыталась запретить спортсменам выходить в желто-синих жакетах, опасаясь "провокаций", пишет 24 Канал.

Подробности инцидента на турнире

Открытие Всемирных игр в китайском Чэнду имело все шансы перерасти в дипломатический скандал с участием сборной Украины. Спортсмены вышли на церемонию в парадной форме с желто-синими жакетами, но перед входом охрана внезапно запретила их надевать.

Как рассказал журналист Андрей Ковальский, который сопровождал украинскую делегацию, первой ограничения почувствовала на себе знаменосец команды Анастасия Михайленко, когда ее жакет забрали прямо перед парадом.

Два часа шли споры с организаторами. Официального запрета не было, однако под видом рекомендаций украинцев убеждали отказаться от национальных цветов, объясняя это страхом провокаций и возможностью использования жакетов как флагов.

Ситуацию удалось решить только после вмешательства председателя Спортивного комитета Украины Ильи Шевляка и обращения в Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA). Выяснилось, что никаких ограничений нет, и команда смогла выйти на стадион в полном составе и в своей форме.

Мы выиграли эту битву. Без цветов на параде мы потеряли бы часть своей идентичности. Это маленькая, но чрезвычайно важная победа

– сказал Ковальский.

Напомним, что недавно Элина Свитолина получила ряд угроз и пожеланий смерти украинцам после поражения на турнире в Канаде.