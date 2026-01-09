"Раз, два, три – Маруся": канадская арена превратилась в украинскую площадку
- На матче Национальной хоккейной лиги между Виннипег Джетс и Эдмонтон Ойлерз в Канаде играли украинские песни, включая "Маруся" от группы 100лиця и "Весняночка" от группы SHUM.
- Пресс-служба Виннипег Джетс анонсировала форму команды с украинскими символами, средства от продажи которой пойдут на поддержку украинской общины.
Недавно состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги. В одном из них встречались Виннипег Джетс и Эдмонтон Ойлерз.
Игра состоялась в Манитобе, в которой самая большая украинская диаспора в Канада. Во время матча на ледовой арене Canada Life Center звучали украинские песни, сообщает 24 канал.
Какие песни звучали во время матча Джетс – Ойлерз?
Фанаты в сети разместили кадры с матча Джетс – Ойлерз. На первом видео можно услышать песню группы 100лица – "Маруся", а на другом звучала "Весняночка" от группы SHUM.
Видео с матча Джетс – Ойлерз:
Отметим, что недавно пресс-служба Виннипег Джетс опубликовала сообщение в социальной сети Х, представив форму команды с украинскими символами, которую может приобрести каждый. Все средства от продажи будут направлены на поддержку украинской общины.
Что известно о Виннипег Джетс?
Команда основана в 1972 году, а в 1979 году стала членом Национальной хоккейной лиги. В 1996 году они перебрались в Глиндейл, изменив название на Финикс Койотс.
В 2011 году у клуба начались финансовые проблемы, из-за которых они перебрались в город Виннипег, выбрав новое название Виннипег Джетс.
В сезоне 2025 – 2026 Джетс занимают восьмое место в центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. В их активе 35 зачетных пунктов.