"Раз, два, три – Маруся": канадская арена превратилась в украинскую площадку

Недавно состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги. В одном из них встречались Виннипег Джетс и Эдмонтон Ойлерз.

Игра состоялась в Манитобе, в которой самая большая украинская диаспора в Канада. Во время матча на ледовой арене Canada Life Center звучали украинские песни, сообщает 24 канал.

Какие песни звучали во время матча Джетс – Ойлерз?

Фанаты в сети разместили кадры с матча Джетс – Ойлерз. На первом видео можно услышать песню группы 100лица – "Маруся", а на другом звучала "Весняночка" от группы SHUM.

Видео с матча Джетс – Ойлерз:

Отметим, что недавно пресс-служба Виннипег Джетс опубликовала сообщение в социальной сети Х, представив форму команды с украинскими символами, которую может приобрести каждый. Все средства от продажи будут направлены на поддержку украинской общины.

Что известно о Виннипег Джетс?