Чемпионка Европы и призер УПЛ: кто из украинских спортсменов получил российское гражданство

Россия всегда использовала спорт для гибридной войны и пропаганды. Воплощать нарративы Кремля о "спорте вне политики" помогают атлеты, которые отказались от украинского гражданства.

Смена гражданства украинскими спортсменами всегда вызывает острые дискуссии в обществе. 24 Канал подготовил материал об атлетах, которые после начала полномасштабной агрессии получили паспорт России.

Читайте также Федерация Украины по прыжкам в воду официально прокомментировала смену гражданства Лыскун

Екатерина Бех

24 февраля 2022 года Россия начала беспрецедентную войну против Украины. Захватническая армия применила все военные средства ради уничтожения нашего государства и мирного населения.

Несмотря на все преступления страны-террористки отдельные украинские спортсмены приняли решение изменить свое гражданство и связали свою дальнейшую судьбу с Россией. Одной из первых решила вернуться на историческую родину биатлонистка Екатерина Бех.

Спортсменка подавала большие надежды в юношеском возрасте и в 2018 году переехала из России в Украину. Известно, что отец Екатерины имеет украинские корни. Уже через два года Бех включили в основной состав сборной Украины. В сезоне 2020 – 2021 биатлонистка дебютировала в Кубке мира на этапе в Контиолахти.

Екатерина Бех выступала за сборную Украины / фото biathlon.com.ua

Под флагом Украины на юниорском уровне она дважды выигрывала "золото" чемпионата мира в спринте и гонке преследования. В 2020 году стала чемпионкой Европы среди юниоров в спринте.

Все изменилось после 2022 года. Бех в первые дни полномасштабного вторжения выехала в Россию. Бывшая украинка оперативно вернула себе российское гражданство и собиралась выступать за сборную Московской области.

Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Постараюсь пробиться на все главные старты,

– говорила Екатерина Бех пропагандистскому ресурсу Матч ТВ.

В итоге биатлонистка так и не продолжила карьеру. В 2024 она вышла замуж за лыжника Михаила Девятьярова, который участвовал в Олимпиаде-2010 в Ванкувере. 6 декабря того же года у пары родился сын, которому дали имя очень русское имя – Луан.

Дмитрий Иванисеня

Уроженец Кривого Рога Дмитрий Иванисеня подавал большие надежды в футболе. Особенно яркий период полузащитник провел в луганской Заре под руководством Виктора Скрипника. Футболист играл за юношескую и молодежную сборную Украины, а в ноябре 2019 года дебютировал за главную команду страны.

Перед началом полномасштабного вторжения Иванисеня подписал контракт с российской командой Крылья Советов. Это фактически поставило крест на его перспективах в сборной. Начало войны заставило украинских футболистов пересмотреть свое отношение к России. В первые дни агрессии покинули российские команды Ярослав Ракицкий (Зенит), Андрей Воронин (работал тренером в Динамо Москва), которые разорвали контракты. Однако среди них не оказалось Иванисени.

Дмитрий Иванисеня играет за аутсайдера российского чемпионата / фото ФК Крылья Советов

Бывший игрок сборной Украины продолжил выступать в чемпионате вражеской страны, а в 2024 году получил российское гражданство. Сейчас он продолжает выступать за Крылья Советов, где фактически является игроком ротации. Его совершенно не волнует террор его родного Кривого Рога, который устраивает Россия.

Александр Роспутько

Имя этого футболиста стало известно не благодаря спортивным достижениям, а из-за позорного побега в Россию в октябре 2023 года. Александр Розпутько родился в Горловке, Донецкой области. Парень начал заниматься футболом в академии Шахтера. Полузащитник становился чемпионом Украины в разных возрастных группах.

Специалисты небезосновательно считали Розпутько одним из самых талантливых футболистов своего возраста. Парня регулярно вызывали в юношескую сборную Украины. Он вполне мог рассчитывать на попадание в основной состав "горняков", учитывая кадровые проблемы на позиции опорного хавбека.

Александр Розпутько в составе Шахтера / фото ФК Шахтер

Однако Розпутько выбрал другой путь. 4 октября 2023 года футболист принимал участие в матче Юношеской лиги УЕФА против бельгийского Антверпена. После поединка он собрал вещи и сбежал в Россию, не уведомив свой клуб.

По информации портала Transfermakt, в августе 2025 года Розпутько получил российский паспорт. После почти двухлетней паузы хавбек начал выступать за Чайку с Песчанокопского, которая выступает во втором дивизионе чемпионата России. Команда Розпутько имеет все шансы понизиться в классе, а сам футболист уйти в небытие.

Максим Дегтярев

Форвард Максим Дегтярев в свое время мог оказаться в киевском Динамо. Результативный нападающий даже сыграл несколько контрольных поединков за "бело-синих". Уроженец Луганщины успешно выступал за донецкий Олимпик и черниговскую Десну. Перспективного игрока в свое время даже вызывали в молодежную сборную Украины.

Максим Дегтярев пытался закрепиться в Динамо Киев / фото ФК Динамо

Начало полномасштабной войны Дегтярев встретил в статусе игрока черниговской Десны. Нападающий видел, что оккупанты сделали с домашней арены его команды, превратив стадион имени Гагарина в руины.

Футбольную карьеру Дегтярев продолжил в Казахстане, выступая за местные команды Тараз и Атырау. В 2025 году нападающий появился в России, но уже с новым паспортом. Максим сменил гражданство ради выступлений за команду четвертого российского дивизиона Сокол Казань.

Предательство Украины не помогло Дегтяреву реанимировать карьеру. За весь сезон форвард отметился одним голом в 12 матчах и по завершении чемпионата остался без команды.

София Лискун

Список украинских спортсменов, предавших свою Родину недавно пополнился чемпионкой Европы Софией Лыскун. 23-летняя прыгунья в воду неожиданно уехала из Украины, сославшись на личные дела, и оказалась в оккупированном Луганске.

София Лыскун успешно выступала за сборную Украины / фото НОК Украины

Известная спортсменка успела сняться в пропагандистском ролике, в котором объяснила решение сменить гражданство. Лискун пожаловалась на "дискриминацию" и запрет общения с бывшей тренеркой, которая живет в Москве.

У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попали под удар, конечно мы, спортсмены,

– оправдывалась Лыскун.

В составе сборной Украины Лыскун дважды участвовала в Олимпийских играх. Она становилась серебряным призером чемпионата мира, выигрывала медали на чемпионатах Европы по водным видам спорта и прыжкам в воду.

Теперь у Лыскун очень туманные перспективы в спорте. Глава Минспорта Матвей Бедный заверил, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы экс-чемпионка вообще не смогла выступать на международных соревнованиях за страну-агрессор.