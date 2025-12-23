Топ-5 украинских спортсменов, о которых говорил весь мир в 2025 году

В 2025 году многие украинские спортсмены ярко сияли на международной арене, поднимая флаг Украины на самые высокие ступени пьедесталов. Их значимые победы вдохновляли всю нацию, о чем говорили во всем мире.

Имена представителей отечественного спорта постоянно появлялись в иностранных СМИ. О каких украинских атлетах говорил весь мир в 2025 году – рассказывает 24 канал.

Читайте также Погром в Германии и бегство в Россию: топ-10 скандалов 2025 года в украинском спорте

Александр Усик

Украинский боксер в 2024 году впервые стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, собрав все престижные пояса (WBC, WBO, WBA и IBF). Чтобы провести реванш с Тайсоном Фьюри, украинцу пришлось освободить титул IBF, в результате чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира. Пояс чемпиона же получил Даниэль Дюбуа после победы против Энтони Джошуа.

Александр Усик / Фото Getty Images

Однако в 2025 году украинский "король хевивейта" окончательно "золотыми буквами" вписал свое имя в историю бокса. 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Усик встретился в реванше с Дюбуа и победил британца.

Украинец доказал, почему его считают одним из величайших боксеров современности, если не в истории. Он полностью деклассировал "Динамита", нокаутировав британца в пятом раунде противостояния.

Реванш Усик – Дюбуа: смотрите видео

Усик вернул себе титул, а также во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Кстати. Впервые украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда 21 июля 2018 в Москве побил местного боксера Мурата Гассиева.

После очередной победы в Лондоне имя украинского боксера вспоминали еще больше, ведь многих интересует будущее "Короля хевивейта". Например, Тайсон Фьюри в своем инстаграме заявил, что Усик показал отличное выступление в бою против Дюбуа и выразил ему уважение. Однако "Цыганский король" также намекнул на возможный третий бой с украинцем.

Огромное уважение Александру Усику. Сегодня было невероятное выступление в бою с Даниэлем Дюбуа, хорошим юным парнем, который вышел, чтобы порвать его. Поздравляю обоих мужчин. Александр знает, что есть только один человек, который может его побить. Я сделал это дважды перед этим, и мир это знает. Меня жестко унизили, но я принял это как мужчина,

– сказал Фьюри.

Усик должен был драться против Джозефа Паркера за титул WBO, но попросил отсрочку поединка из-за травмы. В результате новозеландец встретился в бою с Фабио Уордли, которому уступил нокаутом в 11 раунде.

Но перед этим промоутер Дэвид Хиггинс раскритиковал украинского боксера за "отказ" драться с Паркером. Причина в том, что украинец зажег в танце с Надеждой Дорофеевой, что вызвало недоразумение в спортивном сообществе.

Усик станцевал с Дорофеевой: смотрите видео

Промоутер в комментарии Sky Sports заявил, что не видел прямых медицинских доказательств травмы Усика.

"Я на самом деле не видел медицинских доказательств, но можно было бы предположить, что серьезная травма не позволила бы подобной активности. Насколько мне известно, все остается по-прежнему. В боксе меня уже ничего не удивляет. Джозеф просто хочет драться, и он ждет боя. Он сосредоточен, подготовлен и готов встретиться с кем угодно, где угодно, и он лишь ждет этого шанса. Джозеф хотел бы выйти в ринг еще в этом году, как можно скорее", – заявил Хиггинс.

А британец стал главным претендентом на титул WBO и кандидатом на бой против Усика. Однако украинский боксер отказался от чемпионского пояса, который перешел к Уордли.

Впоследствии Густаво Оливьери в интервью LuckyPunch высказался о решении Усика оставить чемпионский пояс. Президент WBO заявил, что это было неожиданно для них.

Это было неожиданно. Но Усик – это бывший абсолютный чемпион в крузервейте, абсолютный чемпион в хевивейте. Его первым поясом в карьере был титул WBO, он является невероятным чемпионом в ринге и вне его, настоящий джентльмен и амбассадор спорта,

– сказал Оливьери.

Позже "Король хевивейта" определился со следующим соперником. Украинец бросил вызов Деонтею Уайлдеру, тронув новую волну для обсуждения, ведь в боксерском сообществе уже начали давать прогнозы и говорить о потенциальном бое.

Илья Забарный

Украинский футболист в прошлом сезоне достиг большого прогресса в английском Борнмуте и заявил о себе на всю Европу. За лидера сборной Украины боролись топ-клубы Англии, но более настойчивым в борьбе за защитника был французский ПСЖ.

Илья Забарный в ПСЖ / Фото Getty Images

Отметим, что Забарный занимает второе место среди самых дорогих украинских футболистов после перехода в ПСЖ. Первое место занимает Михаил Мудрик, которого Шахтер продал в Челси за 70 миллионов евро.

Имя украинского футболиста часто звучало в СМИ, которые не раз анонсировали его трансфер. В итоге он все-таки перешел в ПСЖ за 63 миллиона евро. Однако разговоры об украинском защитнике не завершились, ведь одним из условий перехода была продажа из ПСЖ россиянина Матвея Сафонова, но этого не произошло.

В сети и СМИ постоянно обсуждают отношения украинского защитника и голкипера из России. Поэтому имя Забарного остается на слуху постоянно.

Сначала, как сообщал Paris No Limit, появилась информация, что лидер сборной Украины подружился с россиянином. Якобы Забарный сидел рядом с Сафоновым в самолете во время перелета на матч Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма.

Они уже стали хорошими друзьями в парижской раздевалке. В самолете на пути к Суперкубку они путешествовали бок о бок,

– говорится в сообщении.

Впоследствии жена украинца Ангелина прокомментировала якобы взаимопонимание своего мужа с российским голкипером. Девушка в комментарии "Трибуне" отметила, что это "глупости от СМИ".

"Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости, подтверждений которым нет. Больше ничего не хочется комментировать, спасибо", – сказала Ангелина.

Также во Франции пророчили большое будущее для украинского футболиста. Известный журналист Доминик Северак в комментарии L`Equipe заявил, что Забарный может достичь уровня Карлоса Пуйоля, Жерара Пике и Франса Бекенбауэра.

Кстати. Илья Забарный уже выиграл трофей с ПСЖ. Французский клуб завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА, одолев бразильский Фламенго в серии пенальти.

Элина Свитолина

Для украинской теннисистки 2025 год стал определяющим в карьере после того, как она восстановилась от травм. В начале года первая ракетка Украины пробилась в 1/4 престижного турнира Australian Open.

Элина Свитолина / Фото Getty Images

Свитолина также пробилась в четвертьфинал на Ролан Гаррос, выгрызая победы на своем пути. Кроме того, она снова вернулась в топ-15 лучших теннисисток мира, занимая 14 позицию.

Также она получила 18-й титул на турнире в Руане весной этого года. Спортсменка из Украины, уступая в решающем сете, смогла выиграть пять геймов подряд и торжествовать на соревнованиях, одолев Ольгу Данилович.

Свитолина – Данилович: смотрите видео

В сентябре 2025 года первая ракетка Украины заставила о себе говорить, заявив, что досрочно завершает сезон. На своей странице в инстаграме Свитолина объяснила причину своего решения.

Не чувствую себя сама собой в последнее время. Нахожусь не в должном эмоциональном состоянии и не готова играть, поэтому я завершаю сезон,

– рассказала спортсменка.

Также недавно появилась информация, что Свитолина сыграла вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом за сборную Франции, пишет Francebleu. Украинка выступила на показательном теннисном турнире в Бур-де-Пеаж.

Причина в том, что Луис Буассон решила не участвовать в соревнованиях, чтобы быть полностью сосредоточенной на подготовке к новому сезону. Поэтому ее место заняла первая ракетка Украины.

Таисия Онофрийчук

17-летняя украинская гимнастка громко заявила о себе на международной арене. Киевлянка стала настоящим открытием сезона, завоевав историческую медаль на первом в своей карьере чемпионате мира.

Таисия Онофрийчук / Фото Getty Images

В конце августа Онофрийчук получила "бронзу" в упражнениях с лентой на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Последний раз это делала Анна Ризатдинова, которая тоже завоевала бронзовую медаль в этой дисциплине аж в 2015 году.

Накануне в июле она приняла участие на турнире в Милане. Несмотря на травму, украинка получила сразу три медали – "серебро" в упражнениях с обручем и лентой, а также "бронзу" в многоборье.

Также украинская гимнастка прекрасно выступила на гран-при в Брно. Спортсменка в чешском городе завоевала три золотые медали – в многоборье, упражнениях с мячом, а также обручем.

Выступление Онофрийчук в Брно: смотрите видео

Кроме того, Онофрийчук попала в рейтинг 30 самых успешных молодых украинцев от Forbes Ukraine. К ней также присоединился Илья Забарный.

К слову. Таисия Онофрийчук за сезон 2025 года завоевала 12 медалей – 4 "золота", 6 "серебра" и 2 "бронзы".

Отметим, что украинка также выступила на клубном чемпионате мира в составе Школы Дерюгиных в Японии. Вместе с Полиной Карик и Любовь Горащенко заняли первое место на турнире.

Они также опередили россиянок из "Небесной грации" Алины Кабаевой, которые заняли второе место. Во время награждения Онофрийчук и другие гимнастки не пожали руки представительницам вражеской страны.

Ярослава Магучих

Для украинской легкоатлетки сезон 2025 года стал разнообразным, что и вызвало обсуждение в спортивном сообществе. На первом этапе Бриллиантовой лиги Магучих в Сямэне завоевала золотую медаль.

Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Впоследствии на соревнованиях в Шанхае украинка получила второе "золото" подряд. Однако в шведском Стокгольме спортсменка прервала свою победную серию после скандала с судьями, завоевав серебряную награду.

Легкоатлетка выполнила неудачную первую попытку и хотела перенести высоту на 2,03 метра. Однако судьи неожиданно запретили ей это сделать.

Они объяснили это тем, что Магучих слишком долго общалась со своим тренером, а время для выполнения прыжка уже началось. Поэтому Ярославе снова пришлось прыгать предыдущую высоту, которая не позволила бы ей опередить австралийку.

На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка вообще не попала на подиум впервые с июня 2022 года. Магучих смогла покорить лишь планку высотой в 1,93 метра и заняла четвертое место.

После неудачных выступлений на спортсменку посыпалась куча хейта. Однако она спокойно отреагировала на критику в социальных сетях, поделившись видео под песню "Dont push the horses".

Последние несколько стартов для меня проходят не так высоко, как хотелось бы, но я знаю, что могу и буду прыгать. И единственное, что я хотела бы добавить к этому – нация держится на единстве. К сожалению, плохие комментарии и хейт в мою сторону или в сторону любого спортсмена никак не помогают в секторах и на дорожках,

– написала спортсменка.

Магучих отреагировала на хейт: смотрите видео

На соревнования в польской Селезии она смогла все-таки одержать победу. Украинка завоевала "золото" впервые за три месяца, опередив Николу Олислагерс.

Отметим, что в сентябре 2025 года тренер спортсменки Татьяна Степанова в интервью Yle рассказала о том, что Магучих пытался переманить Катар, но украинка решительно отказалась.

За последние годы многие сборные пытались переманить нас к себе. Катарцы предлагали большие деньги, чтобы мы переехали туда,

– рассказала тренер.

В финале Бриллиантовой лиги Магучих не смогла защитить титул чемпионки. Ярослава уступила Олислагерс, заняв вторую строчку.

Также украинка выступила на чемпионате мира в Японии, квалифицировавшись с первого прыжка в финал турнира. В перерыве она отдыхала в спальнике, что стало поводом для обсуждения.

Магучих спит в перерыве на ЧМ-2025: смотрите видео

В иностранных медиа начали называть Магучих "спящей красавицей" или "спящей королевой". А в социальных сетях люди не понимали, как она может спать в напряженной атмосфере соревнований.

"Люди, которые могут спать где угодно, по моему мнению, действительно выносливыми. Большинство людей не могут спать, когда меняется окружение. Способность спать означает, что они находятся в расслабленном состоянии, и я бы очень хотел научиться такой психической устойчивости", - отметил один из комментаторов.

Отметим, что Магучих завоевала единственную медаль для Украины на чемпионате мира 2025 года – спортсменка завоевала "бронзу".