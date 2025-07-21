Экс-игрок Руха подписал контракт с российским клубом: он покинул Украину по системе "Шлях"

После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы отразить нашествие оккупантов. Большинство при этом продолжило свою карьеру и пытается помогать родной стране различными способами.

Однако есть и те, кто пробил дно и предал Родину. К этому списку накануне добавился футболист Даниил Кондраков, сообщает 24 Канал.

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Где продолжил карьеру Кондраков?

Он с лета 2022 года выступал в Европе, покинув львовский Рух на правах свободного агента. Форвард играл в Литве, Болгарии и Мальте, после чего неожиданно перебрался в Россию.

Кондраков продолжит карьеру в томском КДВ, который соревнуется "запоребриком" в третьем дивизионе. 19 июля уроженца Луганска презентовали в соцсетях клуба, детали сделки с нападающим не разглашаются.

Отметим, что 27-летний футболист начинал свою карьеру в юношеской команде Зари. Также в Украине играл за запорожский Металлург, кропивницкую Зирку и львовский Рух.

Обратите внимание. Ранее в программе KDK журналист Андрей Сенькив заявил, что Даниил Кондраков выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения с помощью системы "Шлях".

Напомним, что накануне с другим игроком Руха произошла неприятная ситуация на границе. Гамбиец Бубакар Фаал не мог попасть в Украину из-за бюрократических проблем.