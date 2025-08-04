В понедельник, 4 августа, Металлист 1925 проведет свой первый поединок в Украинской Премьер-лиге после возвращения в элитный дивизион. Соперником команды Младена Бартуловича будет Оболонь.

Накануне этой игры состоялась презентация трех комплектов игровой формы харьковчан на новый сезон. Металлист 1925 сделал это в духе нынешнего времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Как Металлист 1925 презентовал игровую форму?

Форму представили не футболисты, а украинский воин. Это сделал военнослужащий из 13-й бригады "Хартия" с позывным "Монах".

Домашний комплект выполнен в традиционном для харьковчан желтом цвете с тонкими темно-синими вертикальными линиями, а выездной – полностью зеркальный. Третья форма сделана в белом цвете и на ней нарисованы темные волны, которые расположены по всей футболке Металлиста 1925.

Не просто форма. Это про волю, силу и любовь к Харькову и Украине. Ее презентует "Монах" – военный 13-й бригады "Хартия". Благодаря таким мы играем. И не сдаемся,

– говорится в сообщении клуба.

Металлист 1925 презентовал новую форму: смотрите видео

Справка. Матч Оболонь – Металлист начнется в 18:00. Он будет закрывать программу стартового тура УПЛ.

Напомним, что накануне произошла первая громкая сенсация в Украинской Премьер-лиге-2025/2026. Кудривка одолела Александрию, которая является действующим серебряным призером чемпионата.