Сборной Украины в Словении отказались включать гимн: появились новые детали скандала

Перед началом поединка со Словенией в Золотой Евролиге организаторы не включили гимн Украины. Однако наши волейболистки с честью вышли из ситуации.

Необычная и трогательная ситуация произошла перед матчем женской сборной Украины в Золотой Евролиге-2025. По словам блокирующей команды Ульяны Котар, украинские волейболистки стояли на площадке в ожидании гимна, однако организаторы так и не включили мелодию, пишет 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

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Как украинские волейболистки вышли из затруднительной ситуации

После недолгой паузы тренер жестом призвал спортсменок спеть гимн самостоятельно. Команда поддержала инициативу – гимн Украины прозвучал в живом исполнении волейболисток. Причину игнорирования протокола со стороны организаторов официально так и не объяснили.

Это было хорошее начало, и надо было это завершить победой,

– прокомментировала ситуацию Котар.

Украинская волейболистка добавила, что эмоциональный заряд лишь добавил команде дополнительной мотивации на поединок со Словенией.

Видео живого исполнения гимна Украины волейболистками

Напомним, что встреча завершилась разгромной победой сборной Украины – 3:0. Это четвертая подряд победа подопечных Якуба Глушака в розыгрыше Золотой Евролиги. Победная серия украинок продолжается уже девять матчей подряд.

Решающие поединки за попадание в "Финал четырех" сборная Украины проведет в Польше. Ее соперницами будут команды Швеции (13 июня) и Словакии (15 июня).

Ранее сообщалось, что звездный украинский волейболист Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной.