В день финала Лиги чемпионов умер бывший президент Интера

Бывший владелец и президент Интера Эрнесто Пеллегрини ушел в мир иной. На протяжении одиннадцати лет известный бизнесмен руководил "нерадзурри", пополнив клубный музей новыми трофеями.

31 мая 2025 года в возрасте 84 лет ушел из жизни экс-президент "нерадзурри" Эрнесто Пеллегрини. Это печальное событие произошло в день финала Лиги чемпионов, в котором встретятся Пари Сен-Жермен и его любимый Интер, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Завоевал рекордное Скудетто и выиграл два еврокубка

Во время финального матча Лиги чемпионов "змеи" будут играть с черными повязками на руке. Таким образом клуб почтит своего 17-го президента.

Эрнесто Пеллегрини родился 14 декабря 1940 года в Милане. Его родители были фермерами. В 14 лет Эрнесто впервые побывал на матче Интер – Ювентус, который проходил на "Сан-Сиро". С того момента парень влюбился в этот клуб.

В 1965 году Пеллегрини открыл собственный бизнес в пищевой промышленности. Его бизнес-империя быстро разрасталась, принося немалые прибыли.

В 1984 году Эрнесто осуществил свою детскую мечту и стал президентом Интера. Во время председательства Пеллегрини клуб добыл рекордное Скудетто-1988/89, в котором "нерадзурри" выиграли титул с 11-очковым отрывом от Наполи. Кроме того, Интер стал обладателем Суперкубка Италии-1989 и дважды завоевывал Кубок УЕФА.

Во времена Пеллегрини клуб приобрел суперзвезд сборной Германии: Лотара Маттеуса, Карл-Хайнца Румменигге, Андреаса Бреме и Юргена Клинсманна. Команду тогда возглавлял легендарный Джованни Трапаттони.

В 1995 году Пеллегрини продал клуб Массимо Моратти. В 2020 году экс-президента "нерадзурри" введено в Зал славы Интера, а в 2022 году в Зал славы итальянского футбола.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится в субботу, 31 мая. Поединок Интер – ПСЖ начнется в 22:00 по Киеву.