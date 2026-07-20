Умер Кевин Киган –, известный футболист и двукратный обладатель "Золотого мяча"

В понедельник, 20 июля, внезапно скончался известный английский футболист Кевин Киган. Жизнь нападающего оборвалась на 76-м году жизни.

Бывший игрок и тренер сборной Англии скончался после борьбы с раком, сообщает Sky Sports.

Кевин Киган скончался от рака

В январе 2026 года было объявлено, что бывшему игроку поставили диагноз "рак четвертой стадии", а его семья сообщила, что он собирается начать лечение.

"С огромной скорбью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет", – говорится в заявлении семьи Кигана.

Кевин – двукратный обладатель "Золотого мяча" (1978 и 1979) в составе немецкого "Гамбурга". Кроме того, его считали одним из лучших игроков своего поколения. У него была блестящая игровая карьера: он сыграл почти 750 матчей за клуб и четыре раза поднимал трофей Первого дивизиона с Ливерпулем.

Спустя семь лет после завершения карьеры он занял свою первую тренерскую должность в феврале 1992 года, став менеджером команды Ньюкасла. "Сороки" находились под угрозой вылета во второй дивизион, но Киган удержал их, а затем вывел в Премьер-лигу в свой первый полный сезон на посту тренера.

В 1996 году он привел "Ньюкасл" почти к завоеванию первого титула чемпиона высшего дивизиона с 1927 года.

С февраля 1999 года по октябрь 2000 года Киган возглавлял сборную Англии, покинув пост тренера сразу после поражения от Германии (1:0) в последнем матче на старом стадионе "Уэмбли". Ранее он выступал в составе этой команды: провел 63 матча, забил 21 гол, участвовал в чемпионате мира 1982 года, а впоследствии стал капитаном национальной сборной.

Спортсмен завершил футбольную карьеру в 33 года и переехал в Испанию. Там выросли две его дочери, которые долгое время даже не догадывались о звездном прошлом отца. "Это было лучшее решение в моей жизни", – признался он изданию Guardian в 2011 году. Также в 1979 году Киган попробовал себя в поп-музыке, выпустив совместный с Крисом Норманом трек "Head over Heels in Love".