В 69 лет неожиданно скончался бывший чемпион мира в трех весовых категориях
- В 69 лет скоропостижно скончался бывший чемпион мира в трех весовых категориях Майк Маккалум.
- Маккалум выигрывал титулы чемпиона мира в первом среднем, среднем и полутяжелом весах по версиям WBA и WBC.
Мировое боксерское сообщество постигла печальная весть. В возрасте 69 лет умер бывший чемпион мира в трех весовых категориях Майк Маккалум.
Маккалум по дороге в спортзал почувствовал, что ему плохо и остановил машину. Впоследствии полиция нашла Майка без сознания и констатировала смерть, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.
Читайте также Умер легенда бокса Джордж Форман
Что известно о Маккалуме
Майк Маккалум в 2003 году попал в Зал боксерской славы. Во время любительской карьеры ямайский боксер выигрывал "золото" Игр Содружества в 1978 году, а также выступал на Олимпиаде 1976 года.
В 1977 году Маккалум выиграл турнир Golden Gloves. Выступления в профессиональном ринге Майк начал в 1981 году.
Через три года Майк Маккалум стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, одолев Шона Мэнионна. Ямаец также получил титул WBA в среднем весе и WBC в полутяжелом весе.
Всего за карьеру Майк Маккалум провел 55 боев. Ямайский боксер одержал 49 побед, потерпел 5 поражений и 1 поединок завершился вничью.