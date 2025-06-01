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Sport News 24 Бокс У 69 років раптово помер колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях
1 июня, 23:04
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В 69 лет неожиданно скончался бывший чемпион мира в трех весовых категориях

Егор Торяник
Основні тези
  • В 69 лет скоропостижно скончался бывший чемпион мира в трех весовых категориях Майк Маккалум.
  • Маккалум выигрывал титулы чемпиона мира в первом среднем, среднем и полутяжелом весах по версиям WBA и WBC.

Мировое боксерское сообщество постигла печальная весть. В возрасте 69 лет умер бывший чемпион мира в трех весовых категориях Майк Маккалум.

Маккалум по дороге в спортзал почувствовал, что ему плохо и остановил машину. Впоследствии полиция нашла Майка без сознания и констатировала смерть, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

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Что известно о Маккалуме

Майк Маккалум в 2003 году попал в Зал боксерской славы. Во время любительской карьеры ямайский боксер выигрывал "золото" Игр Содружества в 1978 году, а также выступал на Олимпиаде 1976 года.

В 1977 году Маккалум выиграл турнир Golden Gloves. Выступления в профессиональном ринге Майк начал в 1981 году.

Через три года Майк Маккалум стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, одолев Шона Мэнионна. Ямаец также получил титул WBA в среднем весе и WBC в полутяжелом весе.

Всего за карьеру Майк Маккалум провел 55 боев. Ямайский боксер одержал 49 побед, потерпел 5 поражений и 1 поединок завершился вничью.

 