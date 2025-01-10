Пережил Бухенвальд: умер старейший французский участник Олимпийских игр

Международное спортивное сообщество постигла печальная весть. В мир иной ушел старейший французский участник Олимпийских игр.

Умер старейший олимпиец Роже Лебраншу. Бывшему спортсмену было 102 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Sportstar.

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Что известно о Лебраншу

Роже Лебраншу представлял Францию на Олимпийских играх в 1948 году. Во время Второй мировой войны спортсмен находился в движении Сопротивления фашистскому режиму.

Лебрашну также был многократным чемпионом Франции по гребле на байдарках и каноэ. Олимпиец пережил концлагерь в городе Бухенвальд.

Федерация гребли Франции сообщила, что Роже Лебраншу посвятил этому виду спорта 79 лет. Также он нес олимпийский огонь в Мон-Сен-Мишеле перед Олимпийскими играми в 2024 году в Париже.