Чемпионская игра Динамо, осечка Александрии: итоги 24 тура и турнирная таблица УПЛ
- Динамо уверенно победило Кривбасс 2:0, закрепив свою позицию на пути к чемпионству.
- Владислав Ванат из Динамо лидирует в списке бомбардиров УПЛ с 14 голами.
- 25-й тур УПЛ начнется 18 апреля с матчей Ворсклы против Александрии и Динамо против Оболони.
Завершился очередной тур текущего розыгрыша чемпионата Украины. Команды подарили болельщиками разнообразные эмоции, а также большое количество голов и яркую игру.
24-й тур начался в пятницу 11 апреля и завершился в понедельник 14 апреля. Динамо уверенно шагает к чемпионству, а борьба за второе место только обострилась, сообщает 24 канал.
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Как клубы сыграли в 24-м туре УПЛ
В первом матче 24-го тура украинской Премьер-лиги-2024/2025 между ЛНЗ и Шахтером сенсации не произошло. "Горняки" уверенно победили черкасцев со счетом 4:1.
ЛНЗ – Шахтер 1:4
В субботу, 12 апреля, состоялись три матча 24-го тура чемпионата Украины. Динамо в меньшинстве обыграло на выезде Кривбасс и продолжает идти за "золотом" элитного дивизиона страны.
Кривбасс – Динамо 0:2
Александрия сыграла на выезде против Руха. Подопечные Ротаня неожиданно расписали мировую ничью со счетом 1:1 со львовским клубом, что позволило Динамо оторваться в погоне за чемпионством и приблизиться Шахтеру в борьбе за второе место.
Рух – Александрия 1:1
Закрыл субботнюю программу 24-го тура УПЛ-2024/25 матч Оболонь – Черноморец. Оба клуба борются за выживание в элите украинского футбола, находясь в низу турнирной таблицы.
Однако на этот раз фортуна вернулась именно к киевскому клубу. "Пивовары" одержали минимальную победу со счетом 1:0 из-за забавного автогола вратаря одесситов.
Оболонь – Черноморец 1:0
В других матчах 24-го тура УПЛ сенсаций не произошло. Полесье переиграло Ворсклу – 2:0, Левый Берег проиграл Колосу – 2:0, Верес в большинстве одолел Зарю – 2:1. В последней игре, которая состоялась в понедельник 14 апреля Карпаты минимально одолели Ингулец – 2:1.
Ворскла – Полесье 0:2
Левый Берег – Колос 0:2
Заря – Верес 1:2
Ингулец – Карпаты 1:2
Турнирная таблица УПЛ
В гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата Украины сезона-2024/2025 Владислав Ванат сумел оторваться от Георгия Судакова и Алексея Гуцуляка на приличное расстояние в три забитых мяча.
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- 1. Владислав Ванат (Динамо) – 14 голов
- 2. Георгий Судаков (Шахтер) – 11 голов
- 3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 голов
- 4. Александр Филиппов (Александрия) – 10 голов
- 5. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 9 голов
- 6. Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 голов
- 7. Петар Мичин (Заря) – 8 голов
- 8. Бруниньо (Карпаты) – 7 голов
- 9. Филипп Будковский (Заря) – 7 голов
- 10. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 7 голов
25-й тур украинской Премьер-лиги-2024/2025 начнется в пятницу 18 апреля. Ворскла сыграет дома против Александрии, а Динамо сойдется с Оболонью в столичном дерби.