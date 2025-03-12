Срна назвал фаворита на "золото" и "серебро" УПЛ

Во вторник, 11 марта, состоялись поединки 21 тура Украинской Премьер-лиги. Закрывал программу игрового дня матч между Карпатами и Шахтером.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0. После очередной потери очков "горняков" Дарио Срна признался, кого считает фаворитом в чемпионской гонке.

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Реалистичный взгляд на ситуацию

Спортивный директор донетчан заявил, что Шахтер является андердогом. По мнению хорватского специалиста, "горняки" не являются фаворитами даже на второе место, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Мы должны на себя смотреть. Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство. Попробуем, но все же фаворит большой на чемпионство на сегодня – Динамо. Александрия – фаворит на второе место. Мы должны что-то изменить. Столько подарков – это дорого стоит,

– сказал Срна.

К слову. В УПЛ Шахтер набрал 41 очко в 20 сыгранных матчах. "Горняки" на шесть зачетных баллов отстают от Александрии и на десять от Динамо, имея одну игру в запасе по сравнению с конкурентами.

Отметим, что следующий поединок Шахтер проведет 29 марта на выезде против Оболони. Начало матча запланировано на 15:30.