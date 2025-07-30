Уже в пятницу, 1 августа, стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги по футболу 2025/2026. В программе первого игрового дня запланированы два матча: Колос – Кривбасс и Рух – Полтава.

24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно выступлений клубов в новом сезоне УПЛ-2025/2026. ИИ предсказал чемпиона и призеров нового розыгрыша украинского первенства, а также расставил все клубы по позициям, на которых он видит команды после всех туров сезона.

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Какой прогноз ИИ дал на новый сезон УПЛ?

По мнению ChatGPT, Шахтер возьмет реванш у Динамо за предыдущий сезон УПЛ-2024/2025, когда киевляне добыли чемпионство. Искусственный интеллект принял во внимание выступления "горняков" под руководством нового главного тренера Арды Турана. Команда стала мощнее с глубиной состава и стабильной структурой клуба. Бразильцы тоже стали феерить по-новому под бдительным оком турецкого наставника. К этому всему у дончан будет дополнительная мотивация после провала в прошлом сезоне первенства.

Второе место ШИ отдал Динамо. А вот бронзовые награды нового сезона украинского первенства пророчат Полесью. Это будет первый розыгрыш для "волков" под руководством Руслана Ротаня, который пришел из Александрии. Искусственный интеллект называет житомирскую команду сюрпризом сезона. Полесье – амбициозный клуб с качественным финансированием и хорошим тренерским штабом. Если удержат костяк, то смогут завоевать "бронзу" УПЛ.

Кто попадет в десятку турнирной таблицы УПЛ?

Сразу за пределами тройки призеров располагается Кривбасс. Криворожскому клубу прогнозируют четвертую строчку. Кривбасс – последовательный участник первенства, который постепенно идет к цели, играет в вертикальный и физически сильный футбол. Опять создаст немало проблем соперникам и будут бороться за еврокубки до последнего.

Топ-5 замыкает здесь Александрия. И это учитывая все потери команды.

Шестое и седьмое места займут по версии искусственного интеллекта Заря и Карпаты соответственно. Довольно странно видеть так низко зелено-белых "львов". Ведь команде Владислава Лупашко многие эксперты и блогеры прогнозируют даже место в топ-3. Зато ИИ предусматривает зону еврокубков аж в следующем сезоне-2026/2027. Это довольно спорный выбор. Здесь ИИ может ошибаться.

Сразу за спиной Карпат идет Рух. "Желто-черные" – надежный середняк с хорошей молодежью, которой будет не хватать опыта в больших играх. Колос и ЛНЗ занимают 9-ю и 10-ю позиции соответственно.

Кто оказался за пределами топ-10?

Ровенский Верес оказался сразу за пределами первой десятки. ИИ уверен, что ровенчане могут играть ярко, но часто проваливаются в обороне.

Оболонь ИИ поставил на 12-е место, а Металлисту 1925, который возвращается в УПЛ, пророчат 13-ю позицию. По харьковчан, которые тоже солидно усилились перед стартом сезона, прогноз искусственного интеллекта тоже очень спорный.

Кто может занять последние три места в таблице УПЛ?

14. Кудривка

15. Эпицентр

16. СК Полтава

По мнению ШИ, напрямую из УПЛ вылетят Эпицентр и СК Полтава.