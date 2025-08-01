УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
- Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/2026 стартовал с 16 клубами, включая три дебютанта: Кудривка, СК Полтава и Эпицентр.
- Харьковский Металлист 1925 вернулся в УПЛ из Первой лиги.
- Расписание матчей и турнирная таблица доступны для просмотра, соревнования продлятся в течение сезона с 30 турами.
Новый сезон-2025/2026 Украинской Премьер-лиги по футболу начат. Участие в розыгрыше традиционно принимают 16 клубов, среди которых есть аж тройка дебютантов.
Впервые в элитном дивизионе свои силы проверяют Кудривка, СК Полтава и Эпицентр. Также в УПЛ из Первой лиги вернулся харьковский Металлист 1925, информирует 24 Канал.
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Кто сыграет в новом сезоне УПЛ-2025/2026 по футболу?
Все участники нового сезона УПЛ-2025/2026:
- Александрия
- Шахтер
- Динамо
- Заря
- Оболонь
- Кривбасс
- Полесье
- Верес
- Колос
- Рух
- Металлист 1925
- ЛНЗ
- Эпицентр
- СК Полтава
- Карпаты
- Кудривка
Турнирная таблица УПЛ-2025/2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2.
|
Шахтёр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3.
|
Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4.
|
Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5.
|
Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6.
|
Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7.
|
Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8.
|
Верес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9.
|
Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10.
|
Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11.
|
Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12.
|
ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13.
|
Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14.
|
СК Полтава
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15.
|
Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16.
|
Кудривка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Расписание матчей УПЛ-2025/2026
1-Й ТУР.
- 1 августа, 15:30. Колос – Кривбасс
- 1 августа, 18:00. Рух – СК Полтава
- 2 августа, 15:30. Верес – Динамо
- 2 августа, 18:00. Заря – ЛНЗ
- 3 августа, 13:00. Кудривка – Александрия
- 3 августа, 15:30. Эпицентр – Шахтер
- 3 августа, 18:00, Карпаты – Полесье
- 4 августа, 18:00. Металлист 1925 – Оболонь
2-Й ТУР.
- 8 августа, 15:30. Полтава – Верес
- 8 августа, 18:00. Рух – Динамо
- 9 августа, 13:00. Кривбасс – Металлист 1925
- 9 августа, 15:30. ЛНЗ – Эпицентр
- 10 августа, 13:00. Оболонь – Александрия
- 10 августа, 15:30. Полесье – Колос
- 10 августа, 18:00. Карпаты – Шахтер
- 11 августа, 18:00. Заря – Кудривка
3-Й ТУР.
- Александрия – Металлист 1925
- Эпицентр – Динамо
- Заря – Кривбасс
- Рух – Оболонь
- Кудривка – Полтава
- Колос – Карпаты
- Верес – Шахтер
- Полесье – ЛНЗ
4-Й ТУР.
- Динамо – Полесье
- Полтава – Заря
- Кривбасс – Оболонь
- Кудривка – Карпаты
- Шахтер – Александрия
- ЛНЗ – Верес
- Колос – Эпицентр
- Металлист 1925 – Рух
5-Й ТУР.
- Заря – Колос
- Оболонь – Динамо
- Верес – Кудривка
- Кривбасс – Полесье
- Карпаты – Полтава
- Александрия – ЛНЗ
- Рух – Эпицентр
- Металлист 1925 – Шахтер
6-Й ТУР.
- Оболонь – Карпаты
- Полесье – Кудривка
- Эпицентр – Кривбасс
- Полтава – Металлист 1925
- Динамо – Александрия
- Колос – Верес
- ЛНЗ – Рух
- Шахтер – Заря
7-Й ТУР.
- Кудривка – Эпицентр
- ЛНЗ – Кривбасс
- Александрия – Полтава
- Карпаты – Динамо
- Верес – Полесье
- Металлист 1925 – Колос
- Рух – Шахтер
- Заря – Оболонь
8-Й ТУР.
- Кривбасс – Кудривка
- Полесье – Полтава
- Александрия – Карпаты
- Оболонь – Верес
- Колос – Рух
- Шахтер – ЛНЗ
- Эпицентр – Заря
- Динамо – Металлист 1925
9-Й ТУР.
- Полтава – Оболонь
- Верес – Александрия
- Карпаты – Эпицентр
- ЛНЗ – Колос
- Полесье – Шахтер
- Рух – Кривбасс
- Кудривка – Металлист 1925
- Заря – Динамо
10-Й ТУР.
- Александрия – Эпицентр
- Карпаты – Рух
- Верес – Заря
- Полтава – Колос
- Металлист 1925 – ЛНЗ
- Шахтер – Кудривка
- Оболонь – Полесье
- Динамо – Кривбасс
11-Й ТУР.
- ЛНЗ – Карпаты
- Эпицентр – Верес
- Колос – Александрия
- Шахтер – Динамо
- Заря – Рух
- Полесье – Металлист 1925
- Кудривка – Оболонь
- Кривбасс – Полтава
12-Й ТУР.
- Верес – Рух
- Кудривка – Колос
- Динамо – ЛНЗ
- Эпицентр – Оболонь
- Шахтер – Полтава
- Александрия – Полесье
- Металлист 1925 – Заря
- Карпаты – Кривбасс
13-Й ТУР.
- Оболонь – Шахтер
- Рух – Кудривка
- Карпаты – Металлист 1925
- Заря – Александрия
- Кривбасс – Верес
- Колос – Динамо
- Полтава – ЛНЗ
- Полесье – Эпицентр
14-Й ТУР.
- ЛНЗ – Кудривка
- Эпицентр – Металлист 1925
- Шахтер – Кривбасс
- Олескандрия – Рух
- Полесье – Заря
- Динамо – Полтава
- Оболонь – Колос
- Верес – Карпаты
15-Й ТУР.
- Полтава – Эпицентр
- Колос – Шахтер
- Рух – Полесье
- Металлист 1925 – Верес
- Кудривка – Динамо
- Заря – Карпаты
- ЛНЗ – Оболонь
- Кривбасс – Александрия
16-Й ТУР.
- Шахтер – Эпицентр
- Полтава – Рух
- Полесье – Карпаты
- Оболонь – Металлист 1925
- Динамо – Верес
- ЛНЗ – Заря
- Александрия – Кудривка
- Кривбасс – Колос
17-Й ТУР.
- Динамо – Рух
- Колос – Полесье
- Металлист 1925 – Кривбасс
- Кудривка – Заря
- Александрия – Оболонь
- Верес – Полтава
- Шахтер – Карпаты
- Эпицентр – ЛНЗ
18-Й ТУР.
- ЛНЗ – Полесье
- Металлист 1925 – Александрия
- Динамо – Эпицентр
- Кривбасс – Заря
- Оболонь – Рух
- Полтава – Кудривка
- Карпаты – Колос
- Шахтер – Верес
19-Й ТУР.
- Рух – Металлист 1925
- Полесье – Динамо
- Заря – Полтава
- Оболонь – Кривбасс
- Карпаты – Кудривка
- Александрия – Шахтер
- Верес – ЛНЗ
- Эпицентр – Колос
20-Й ТУР.
- Динамо – Оболонь
- Колос – Заря
- Кудривка – Верес
- Полесье – Кривбасс
- Полтава – Карпаты
- ЛНЗ – Александрия
- Эпицентр – Рух
- Шахтер – Металлист 1925
21-Й ТУР.
- Заря – Шахтер
- Карпаты – Оболонь
- Кудривка – Полесье
- Кривбасс – Эпицентр
- Металлист 1925 – Полтава
- Александрия – Динамо
- Верес – Колос
- Рух – ЛНЗ
22-Й ТУР.
- Оболонь – Заря
- Эпицентр – Кудривка
- Кривбасс – ЛНЗ
- Полтава – Александрия
- Динамо – Карпаты
- Полесье – Верес
- Колос – Металлист 1925
- Шахтер – Рух
23-Й ТУР.
- Кудривка – Кривбасс
- Полтава – Полесье
- Карпаты – Александрия
- Верес – Оболонь
- Рух – Колос
- ЛНЗ – Шахтер
- Заря – Эпицентр
- Металлист 1925 – Динамо
24-Й ТУР.
- Кривбасс – Рух
- Оболонь – Полтава
- Александрия – Верес
- Эпицентр – Карпаты
- Колос – ЛНЗ
- Шахтер – Полесье
- Металлист 1925 – Кудривка
- Динамо – Заря
25-Й ТУР.
- Колос – Полтава
- Эпицентр – Александрия
- Рух – Карпаты
- Заря – Верес
- ЛНЗ – Металлист 1925
- Кудривка – Шахтер
- Полесье – Оболонь
- Кривбасс – Динамо
26-Й ТУР.
- Александрия – Колос
- Карпаты – ЛНЗ
- Верес – Эпицентр
- Динамо – Шахтер
- Рух – Заря
- Металлист 1925 – Полесье
- Оболонь – Кудривка
- Полтава – Кривбасс
27-Й ТУР.
- Кривбасс – Карпаты
- Рух – Верес
- Колос – Кудривка
- ЛНЗ – Динамо
- Оболонь – Эпицентр
- Полтава – Шахтер
- Полесье – Александрия
- Заря – Металлист 1925
28-Й ТУР.
- Верес – Кривбасс
- Динамо – Колос
- ЛНЗ – Полтава
- Эпицентр – Полесье
- Шахтер – Оболонь
- Кудривка – Рух
- Металлист 1925 – Карпаты
- Александрия – Заря
29-Й ТУР.
- Колос – Оболонь
- Кудривка – ЛНЗ
- Металлист 1925 – Эпицентр
- Кривбасс – Шахтер
- Рух – Александрия
- Заря – Полесье
- Полтава – Динамо
- Карпаты – Верес
30-Й ТУР.
- Оболонь – ЛНЗ
- Эпицентр – Полтава
- Шахтер – Колос
- Полесье – Рух
- Верес – Металлист 1925
- Динамо – Кудривка
- Карпаты – Заря
- Александрия – Кривбасс