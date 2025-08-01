Новый сезон-2025/2026 Украинской Премьер-лиги по футболу начат. Участие в розыгрыше традиционно принимают 16 клубов, среди которых есть аж тройка дебютантов.

Впервые в элитном дивизионе свои силы проверяют Кудривка, СК Полтава и Эпицентр. Также в УПЛ из Первой лиги вернулся харьковский Металлист 1925, информирует 24 Канал. К теме Шахтер или Динамо: кому прогнозируют победу в новом сезоне УПЛ-2025/2026 Кто сыграет в новом сезоне УПЛ-2025/2026 по футболу? Все участники нового сезона УПЛ-2025/2026: Александрия

Шахтер

Динамо

Заря

Оболонь

Кривбасс

Полесье

Верес

Колос

Рух

Металлист 1925

ЛНЗ

Эпицентр

СК Полтава

Карпаты

Кудривка Турнирная таблица УПЛ-2025/2026 МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Александрия 0 0 0 0 0-0 0 2. Шахтёр 0 0 0 0 0-0 0 3. Динамо 0 0 0 0 0-0 0 4. Заря 0 0 0 0 0-0 0 5. Оболонь 0 0 0 0 0-0 0 6. Кривбасс 0 0 0 0 0-0 0 7. Полесье 0 0 0 0 0-0 0 8. Верес 0 0 0 0 0-0 0 9. Колос 0 0 0 0 0-0 0 10. Рух 0 0 0 0 0-0 0 11. Металлист 1925 0 0 0 0 0-0 0 12. ЛНЗ 0 0 0 0 0-0 0 13. Эпицентр 0 0 0 0 0-0 0 14. СК Полтава 0 0 0 0 0-0 0 15. Карпаты 0 0 0 0 0-0 0 16. Кудривка 0 0 0 0 0-0 0 Расписание матчей УПЛ-2025/2026 1-Й ТУР. 1 августа, 15:30. Колос – Кривбасс

1 августа, 18:00. Рух – СК Полтава

2 августа, 15:30. Верес – Динамо

2 августа, 18:00. Заря – ЛНЗ

3 августа, 13:00. Кудривка – Александрия

3 августа, 15:30. Эпицентр – Шахтер

3 августа, 18:00, Карпаты – Полесье

4 августа, 18:00. Металлист 1925 – Оболонь 2-Й ТУР. 8 августа, 15:30. Полтава – Верес

8 августа, 18:00. Рух – Динамо

9 августа, 13:00. Кривбасс – Металлист 1925

9 августа, 15:30. ЛНЗ – Эпицентр

10 августа, 13:00. Оболонь – Александрия

10 августа, 15:30. Полесье – Колос

10 августа, 18:00. Карпаты – Шахтер

11 августа, 18:00. Заря – Кудривка 3-Й ТУР. Александрия – Металлист 1925

Эпицентр – Динамо

Заря – Кривбасс

Рух – Оболонь

Кудривка – Полтава

Колос – Карпаты

Верес – Шахтер

Полесье – ЛНЗ 4-Й ТУР. Динамо – Полесье

Полтава – Заря

Кривбасс – Оболонь

Кудривка – Карпаты

Шахтер – Александрия

ЛНЗ – Верес

Колос – Эпицентр

Металлист 1925 – Рух 5-Й ТУР. Заря – Колос

Оболонь – Динамо

Верес – Кудривка

Кривбасс – Полесье

Карпаты – Полтава

Александрия – ЛНЗ

Рух – Эпицентр

Металлист 1925 – Шахтер 6-Й ТУР. Оболонь – Карпаты

Полесье – Кудривка

Эпицентр – Кривбасс

Полтава – Металлист 1925

Динамо – Александрия

Колос – Верес

ЛНЗ – Рух

Шахтер – Заря 7-Й ТУР. Кудривка – Эпицентр

ЛНЗ – Кривбасс

Александрия – Полтава

Карпаты – Динамо

Верес – Полесье

Металлист 1925 – Колос

Рух – Шахтер

Заря – Оболонь 8-Й ТУР. Кривбасс – Кудривка

Полесье – Полтава

Александрия – Карпаты

Оболонь – Верес

Колос – Рух

Шахтер – ЛНЗ

Эпицентр – Заря

Динамо – Металлист 1925 9-Й ТУР. Полтава – Оболонь

Верес – Александрия

Карпаты – Эпицентр

ЛНЗ – Колос

Полесье – Шахтер

Рух – Кривбасс

Кудривка – Металлист 1925

Заря – Динамо 10-Й ТУР. Александрия – Эпицентр

Карпаты – Рух

Верес – Заря

Полтава – Колос

Металлист 1925 – ЛНЗ

Шахтер – Кудривка

Оболонь – Полесье

Динамо – Кривбасс 11-Й ТУР. ЛНЗ – Карпаты

Эпицентр – Верес

Колос – Александрия

Шахтер – Динамо

Заря – Рух

Полесье – Металлист 1925

Кудривка – Оболонь

Кривбасс – Полтава 12-Й ТУР. Верес – Рух

Кудривка – Колос

Динамо – ЛНЗ

Эпицентр – Оболонь

Шахтер – Полтава

Александрия – Полесье

Металлист 1925 – Заря

Карпаты – Кривбасс 13-Й ТУР. Оболонь – Шахтер

Рух – Кудривка

Карпаты – Металлист 1925

Заря – Александрия

Кривбасс – Верес

Колос – Динамо

Полтава – ЛНЗ

Полесье – Эпицентр 14-Й ТУР. ЛНЗ – Кудривка

Эпицентр – Металлист 1925

Шахтер – Кривбасс

Олескандрия – Рух

Полесье – Заря

Динамо – Полтава

Оболонь – Колос

Верес – Карпаты 15-Й ТУР. Полтава – Эпицентр

Колос – Шахтер

Рух – Полесье

Металлист 1925 – Верес

Кудривка – Динамо

Заря – Карпаты

ЛНЗ – Оболонь

Кривбасс – Александрия 16-Й ТУР. Шахтер – Эпицентр

Полтава – Рух

Полесье – Карпаты

Оболонь – Металлист 1925

Динамо – Верес

ЛНЗ – Заря

Александрия – Кудривка

Кривбасс – Колос 17-Й ТУР. Динамо – Рух

Колос – Полесье

Металлист 1925 – Кривбасс

Кудривка – Заря

Александрия – Оболонь

Верес – Полтава

Шахтер – Карпаты

Эпицентр – ЛНЗ 18-Й ТУР. ЛНЗ – Полесье

Металлист 1925 – Александрия

Динамо – Эпицентр

Кривбасс – Заря

Оболонь – Рух

Полтава – Кудривка

Карпаты – Колос

Шахтер – Верес 19-Й ТУР. Рух – Металлист 1925

Полесье – Динамо

Заря – Полтава

Оболонь – Кривбасс

Карпаты – Кудривка

Александрия – Шахтер

Верес – ЛНЗ

Эпицентр – Колос 20-Й ТУР. Динамо – Оболонь

Колос – Заря

Кудривка – Верес

Полесье – Кривбасс

Полтава – Карпаты

ЛНЗ – Александрия

Эпицентр – Рух

Шахтер – Металлист 1925 21-Й ТУР. Заря – Шахтер

Карпаты – Оболонь

Кудривка – Полесье

Кривбасс – Эпицентр

Металлист 1925 – Полтава

Александрия – Динамо

Верес – Колос

Рух – ЛНЗ 22-Й ТУР. Оболонь – Заря

Эпицентр – Кудривка

Кривбасс – ЛНЗ

Полтава – Александрия

Динамо – Карпаты

Полесье – Верес

Колос – Металлист 1925

Шахтер – Рух 23-Й ТУР. Кудривка – Кривбасс

Полтава – Полесье

Карпаты – Александрия

Верес – Оболонь

Рух – Колос

ЛНЗ – Шахтер

Заря – Эпицентр

Металлист 1925 – Динамо 24-Й ТУР. Кривбасс – Рух

Оболонь – Полтава

Александрия – Верес

Эпицентр – Карпаты

Колос – ЛНЗ

Шахтер – Полесье

Металлист 1925 – Кудривка

Динамо – Заря 25-Й ТУР. Колос – Полтава

Эпицентр – Александрия

Рух – Карпаты

Заря – Верес

ЛНЗ – Металлист 1925

Кудривка – Шахтер

Полесье – Оболонь

Кривбасс – Динамо 26-Й ТУР. Александрия – Колос

Карпаты – ЛНЗ

Верес – Эпицентр

Динамо – Шахтер

Рух – Заря

Металлист 1925 – Полесье

Оболонь – Кудривка

Полтава – Кривбасс 27-Й ТУР. Кривбасс – Карпаты

Рух – Верес

Колос – Кудривка

ЛНЗ – Динамо

Оболонь – Эпицентр

Полтава – Шахтер

Полесье – Александрия

Заря – Металлист 1925 28-Й ТУР. Верес – Кривбасс

Динамо – Колос

ЛНЗ – Полтава

Эпицентр – Полесье

Шахтер – Оболонь

Кудривка – Рух

Металлист 1925 – Карпаты

Александрия – Заря 29-Й ТУР. Колос – Оболонь

Кудривка – ЛНЗ

Металлист 1925 – Эпицентр

Кривбасс – Шахтер

Рух – Александрия

Заря – Полесье

Полтава – Динамо

Карпаты – Верес 30-Й ТУР. Оболонь – ЛНЗ

Эпицентр – Полтава

Шахтер – Колос

Полесье – Рух

Верес – Металлист 1925

Динамо – Кудривка

Карпаты – Заря

Александрия – Кривбасс