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Sport News 24 Футбол УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
1 августа, 16:31
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УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

София Кулай
Основные тезисы
  • Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/2026 стартовал с 16 клубами, включая три дебютанта: Кудривка, СК Полтава и Эпицентр.
  • Харьковский Металлист 1925 вернулся в УПЛ из Первой лиги.
  • Расписание матчей и турнирная таблица доступны для просмотра, соревнования продлятся в течение сезона с 30 турами.

Новый сезон-2025/2026 Украинской Премьер-лиги по футболу начат. Участие в розыгрыше традиционно принимают 16 клубов, среди которых есть аж тройка дебютантов.

Впервые в элитном дивизионе свои силы проверяют Кудривка, СК Полтава и Эпицентр. Также в УПЛ из Первой лиги вернулся харьковский Металлист 1925, информирует 24 Канал.

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Кто сыграет в новом сезоне УПЛ-2025/2026 по футболу?

Все участники нового сезона УПЛ-2025/2026:

  • Александрия
  • Шахтер
  • Динамо
  • Заря
  • Оболонь
  • Кривбасс
  • Полесье
  • Верес
  • Колос
  • Рух
  • Металлист 1925
  • ЛНЗ
  • Эпицентр
  • СК Полтава
  • Карпаты
  • Кудривка

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Александрия

 0 0 0 0 0-0 0

2.

Шахтёр

 0 0 0 0 0-0 0

3.

Динамо

 0 0 0 0 0-0 0

4.

Заря

 0 0 0 0 0-0 0

5.

Оболонь

 0 0 0 0 0-0 0

6.

Кривбасс

 0 0 0 0 0-0 0

7.

Полесье

 0 0 0 0 0-0 0

8.

Верес

 0 0 0 0 0-0 0

9.

Колос

 0 0 0 0 0-0 0

10.

Рух

 0 0 0 0 0-0 0

11.

Металлист 1925

 0 0 0 0 0-0 0

12.

ЛНЗ

 0 0 0 0 0-0 0

13.

Эпицентр

 0 0 0 0 0-0 0

14.

СК Полтава

 0 0 0 0 0-0 0

15.

Карпаты

 0 0 0 0 0-0 0

16.

Кудривка

 0 0 0 0 0-0 0

Расписание матчей УПЛ-2025/2026

1-Й ТУР.

  • 1 августа, 15:30. Колос – Кривбасс
  • 1 августа, 18:00. Рух – СК Полтава
  • 2 августа, 15:30. Верес – Динамо
  • 2 августа, 18:00. Заря – ЛНЗ
  • 3 августа, 13:00. Кудривка – Александрия
  • 3 августа, 15:30. Эпицентр – Шахтер
  • 3 августа, 18:00, Карпаты – Полесье
  • 4 августа, 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

2-Й ТУР.

  • 8 августа, 15:30. Полтава – Верес
  • 8 августа, 18:00. Рух – Динамо
  • 9 августа, 13:00. Кривбасс – Металлист 1925
  • 9 августа, 15:30. ЛНЗ – Эпицентр
  • 10 августа, 13:00. Оболонь – Александрия
  • 10 августа, 15:30. Полесье – Колос
  • 10 августа, 18:00. Карпаты – Шахтер
  • 11 августа, 18:00. Заря – Кудривка

3-Й ТУР.

  • Александрия – Металлист 1925
  • Эпицентр – Динамо
  • Заря – Кривбасс
  • Рух – Оболонь
  • Кудривка – Полтава
  • Колос – Карпаты
  • Верес – Шахтер
  • Полесье – ЛНЗ

4-Й ТУР.

  • Динамо – Полесье
  • Полтава – Заря
  • Кривбасс – Оболонь
  • Кудривка – Карпаты
  • Шахтер – Александрия
  • ЛНЗ – Верес
  • Колос – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Рух

5-Й ТУР.

  • Заря – Колос
  • Оболонь – Динамо
  • Верес – Кудривка
  • Кривбасс – Полесье
  • Карпаты – Полтава
  • Александрия – ЛНЗ
  • Рух – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Шахтер

6-Й ТУР.

  • Оболонь – Карпаты
  • Полесье – Кудривка
  • Эпицентр – Кривбасс
  • Полтава – Металлист 1925
  • Динамо – Александрия
  • Колос – Верес
  • ЛНЗ – Рух
  • Шахтер – Заря

7-Й ТУР.

  • Кудривка – Эпицентр
  • ЛНЗ – Кривбасс
  • Александрия – Полтава
  • Карпаты – Динамо
  • Верес – Полесье
  • Металлист 1925 – Колос
  • Рух – Шахтер
  • Заря – Оболонь

8-Й ТУР.

  • Кривбасс – Кудривка
  • Полесье – Полтава
  • Александрия – Карпаты
  • Оболонь – Верес
  • Колос – Рух
  • Шахтер – ЛНЗ
  • Эпицентр – Заря
  • Динамо – Металлист 1925

9-Й ТУР.

  • Полтава – Оболонь
  • Верес – Александрия
  • Карпаты – Эпицентр
  • ЛНЗ – Колос
  • Полесье – Шахтер
  • Рух – Кривбасс
  • Кудривка – Металлист 1925
  • Заря – Динамо

10-Й ТУР.

  • Александрия – Эпицентр
  • Карпаты – Рух
  • Верес – Заря
  • Полтава – Колос
  • Металлист 1925 – ЛНЗ
  • Шахтер – Кудривка
  • Оболонь – Полесье
  • Динамо – Кривбасс

11-Й ТУР.

  • ЛНЗ – Карпаты
  • Эпицентр – Верес
  • Колос – Александрия
  • Шахтер – Динамо
  • Заря – Рух
  • Полесье – Металлист 1925
  • Кудривка – Оболонь
  • Кривбасс – Полтава

12-Й ТУР.

  • Верес – Рух
  • Кудривка – Колос
  • Динамо – ЛНЗ
  • Эпицентр – Оболонь
  • Шахтер – Полтава
  • Александрия – Полесье
  • Металлист 1925 – Заря
  • Карпаты – Кривбасс

13-Й ТУР.

  • Оболонь – Шахтер
  • Рух – Кудривка
  • Карпаты – Металлист 1925
  • Заря – Александрия
  • Кривбасс – Верес
  • Колос – Динамо
  • Полтава – ЛНЗ
  • Полесье – Эпицентр

14-Й ТУР.

  • ЛНЗ – Кудривка
  • Эпицентр – Металлист 1925
  • Шахтер – Кривбасс
  • Олескандрия – Рух
  • Полесье – Заря
  • Динамо – Полтава
  • Оболонь – Колос
  • Верес – Карпаты

15-Й ТУР.

  • Полтава – Эпицентр
  • Колос – Шахтер
  • Рух – Полесье
  • Металлист 1925 – Верес
  • Кудривка – Динамо
  • Заря – Карпаты
  • ЛНЗ – Оболонь
  • Кривбасс – Александрия

16-Й ТУР.

  • Шахтер – Эпицентр
  • Полтава – Рух
  • Полесье – Карпаты
  • Оболонь – Металлист 1925
  • Динамо – Верес
  • ЛНЗ – Заря
  • Александрия – Кудривка
  • Кривбасс – Колос

17-Й ТУР.

  • Динамо – Рух
  • Колос – Полесье
  • Металлист 1925 – Кривбасс
  • Кудривка – Заря
  • Александрия – Оболонь
  • Верес – Полтава
  • Шахтер – Карпаты
  • Эпицентр – ЛНЗ

18-Й ТУР.

  • ЛНЗ – Полесье
  • Металлист 1925 – Александрия
  • Динамо – Эпицентр
  • Кривбасс – Заря
  • Оболонь – Рух
  • Полтава – Кудривка
  • Карпаты – Колос
  • Шахтер – Верес

19-Й ТУР.

  • Рух – Металлист 1925
  • Полесье – Динамо
  • Заря – Полтава
  • Оболонь – Кривбасс
  • Карпаты – Кудривка
  • Александрия – Шахтер
  • Верес – ЛНЗ
  • Эпицентр – Колос

20-Й ТУР.

  • Динамо – Оболонь
  • Колос – Заря
  • Кудривка – Верес
  • Полесье – Кривбасс
  • Полтава – Карпаты
  • ЛНЗ – Александрия
  • Эпицентр – Рух
  • Шахтер – Металлист 1925

21-Й ТУР.

  • Заря – Шахтер
  • Карпаты – Оболонь
  • Кудривка – Полесье
  • Кривбасс – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Полтава
  • Александрия – Динамо
  • Верес – Колос
  • Рух – ЛНЗ

22-Й ТУР.

  • Оболонь – Заря
  • Эпицентр – Кудривка
  • Кривбасс – ЛНЗ
  • Полтава – Александрия
  • Динамо – Карпаты
  • Полесье – Верес
  • Колос – Металлист 1925
  • Шахтер – Рух

23-Й ТУР.

  • Кудривка – Кривбасс
  • Полтава – Полесье
  • Карпаты – Александрия
  • Верес – Оболонь
  • Рух – Колос
  • ЛНЗ – Шахтер
  • Заря – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Динамо

24-Й ТУР.

  • Кривбасс – Рух
  • Оболонь – Полтава
  • Александрия – Верес
  • Эпицентр – Карпаты
  • Колос – ЛНЗ
  • Шахтер – Полесье
  • Металлист 1925 – Кудривка
  • Динамо – Заря

25-Й ТУР.

  • Колос – Полтава
  • Эпицентр – Александрия
  • Рух – Карпаты
  • Заря – Верес
  • ЛНЗ – Металлист 1925
  • Кудривка – Шахтер
  • Полесье – Оболонь
  • Кривбасс – Динамо

26-Й ТУР.

  • Александрия – Колос
  • Карпаты – ЛНЗ
  • Верес – Эпицентр
  • Динамо – Шахтер
  • Рух – Заря
  • Металлист 1925 – Полесье
  • Оболонь – Кудривка
  • Полтава – Кривбасс

27-Й ТУР.

  • Кривбасс – Карпаты
  • Рух – Верес
  • Колос – Кудривка
  • ЛНЗ – Динамо
  • Оболонь – Эпицентр
  • Полтава – Шахтер
  • Полесье – Александрия
  • Заря – Металлист 1925

28-Й ТУР.

  • Верес – Кривбасс
  • Динамо – Колос
  • ЛНЗ – Полтава
  • Эпицентр – Полесье
  • Шахтер – Оболонь
  • Кудривка – Рух
  • Металлист 1925 – Карпаты
  • Александрия – Заря

29-Й ТУР.

  • Колос – Оболонь
  • Кудривка – ЛНЗ
  • Металлист 1925 – Эпицентр
  • Кривбасс – Шахтер
  • Рух – Александрия
  • Заря – Полесье
  • Полтава – Динамо
  • Карпаты – Верес

30-Й ТУР.

  • Оболонь – ЛНЗ
  • Эпицентр – Полтава
  • Шахтер – Колос
  • Полесье – Рух
  • Верес – Металлист 1925
  • Динамо – Кудривка
  • Карпаты – Заря
  • Александрия – Кривбасс