Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Sport News 24 Футбол 8-й тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов
9 октября, 11:26
134

8-й тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов

Михаил Гема

В пятницу, 9 октября, после перерыва на международные матчи возобновляется чемпионат Украины по футболу. В рамках 8-го тура состоятся 8 матчей, а главным матчем тура станет встреча Динамо и Карпат.

Расписание матчей, а также результаты и видео голов 8-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ

  • 9 октября

15:30. Верес – Шахтер

  • 10 октября

13:00. Колос – Эпицентр

13:00. Оболонь – Кривбасс

13:00. Черноморец – Харьков

  • 11 октября

13:00. Динамо – Карпаты

13:00. ЛНЗ Черкассы – Кудривка

18:00. Буковина – Полесье

  • 12 октября

13:00. Левый Берег – Заря

Турнирная таблица УПЛ 2026/2027

МЕСТО

КОМАНДА

ИГР

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Полесье

7

6

0

1

15-5

18

2.

Шахтер

7

6

0

1

15-4

18

3.

Карпаты

7

4

2

1

15-5

14

4.

Динамо

6

4

1

1

9-5

13

5.

Харьков

6

4

0

2

12-4

12

6.

Эпицентр

7

2

2

3

6-7

8

7.

ЛНЗ

7

2

2

3

5–8

8

8.

Заря

7

2

2

3

7–11

8

9.

Левый берег

6

1

4

1

4-3

7

10.

Буковина

7

1

4

2

4–6

7

11.

Верес

6

1

3

2

4–5

6

12.

Черноморец

6

1

2

3

3-7

5

13.

Колос

6

1

2

3

6–10

5

14.

Кривбасс

6

1

2

3

7–10

5

15.

Оболонь

7

0

4

3

2–12

4

16.

Кудривка

6

0

2

4

4–16

2

 

#РЕКЛАМА
24 Канал
Колос
10.10.26, 13:00
Перемога господарів
2.4
Зробити ставку
Епіцентр
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.