8-й тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов

В пятницу, 9 октября, после перерыва на международные матчи возобновляется чемпионат Украины по футболу. В рамках 8-го тура состоятся 8 матчей, а главным матчем тура станет встреча Динамо и Карпат.

Расписание матчей, а также результаты и видео голов 8-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала. Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ 9 октября 15:30. Верес – Шахтер 10 октября 13:00. Колос – Эпицентр 13:00. Оболонь – Кривбасс 13:00. Черноморец – Харьков 11 октября 13:00. Динамо – Карпаты 13:00. ЛНЗ Черкассы – Кудривка 18:00. Буковина – Полесье 12 октября 13:00. Левый Берег – Заря Турнирная таблица УПЛ 2026/2027 МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Полесье 7 6 0 1 15-5 18 2. Шахтер 7 6 0 1 15-4 18 3. Карпаты 7 4 2 1 15-5 14 4. Динамо 6 4 1 1 9-5 13 5. Харьков 6 4 0 2 12-4 12 6. Эпицентр 7 2 2 3 6-7 8 7. ЛНЗ 7 2 2 3 5–8 8 8. Заря 7 2 2 3 7–11 8 9. Левый берег 6 1 4 1 4-3 7 10. Буковина 7 1 4 2 4–6 7 11. Верес 6 1 3 2 4–5 6 12. Черноморец 6 1 2 3 3-7 5 13. Колос 6 1 2 3 6–10 5 14. Кривбасс 6 1 2 3 7–10 5 15. Оболонь 7 0 4 3 2–12 4 16. Кудривка 6 0 2 4 4–16 2 #РЕКЛАМА 24 Канал Колос Перемога господарів 2.4 Зробити ставку Епіцентр ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023