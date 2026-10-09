8-й тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов
В пятницу, 9 октября, после перерыва на международные матчи возобновляется чемпионат Украины по футболу. В рамках 8-го тура состоятся 8 матчей, а главным матчем тура станет встреча Динамо и Карпат.
Расписание матчей, а также результаты и видео голов 8-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ
- 9 октября
15:30. Верес – Шахтер
- 10 октября
13:00. Колос – Эпицентр
13:00. Оболонь – Кривбасс
13:00. Черноморец – Харьков
- 11 октября
13:00. Динамо – Карпаты
13:00. ЛНЗ Черкассы – Кудривка
18:00. Буковина – Полесье
- 12 октября
13:00. Левый Берег – Заря
Турнирная таблица УПЛ 2026/2027
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГР
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Полесье
|
7
|
6
|
0
|
1
|
15-5
|
18
|
2.
|
Шахтер
|
7
|
6
|
0
|
1
|
15-4
|
18
|
3.
|
Карпаты
|
7
|
4
|
2
|
1
|
15-5
|
14
|
4.
|
Динамо
|
6
|
4
|
1
|
1
|
9-5
|
13
|
5.
|
Харьков
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12-4
|
12
|
6.
|
Эпицентр
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6-7
|
8
|
7.
|
ЛНЗ
|
7
|
2
|
2
|
3
|
5–8
|
8
|
8.
|
Заря
|
7
|
2
|
2
|
3
|
7–11
|
8
|
9.
|
Левый берег
|
6
|
1
|
4
|
1
|
4-3
|
7
|
10.
|
Буковина
|
7
|
1
|
4
|
2
|
4–6
|
7
|
11.
|
Верес
|
6
|
1
|
3
|
2
|
4–5
|
6
|
12.
|
Черноморец
|
6
|
1
|
2
|
3
|
3-7
|
5
|
13.
|
Колос
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6–10
|
5
|
14.
|
Кривбасс
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7–10
|
5
|
15.
|
Оболонь
|
7
|
0
|
4
|
3
|
2–12
|
4
|
16.
|
Кудривка
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4–16
|
2