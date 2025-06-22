Бражко и Шапаренко в лидерах: сколько зарабатывают футболисты Динамо

Динамо завоевало золотые медали чемпионата Украины 2024/2025, не потерпев ни одного поражения в элитном дивизионе страны. Интересно, сколько победители зарабатывают в столичном клубе.

Игроки "бело-синих" получают солидную заработную плату в киевском клубе. Михаил Спиваковский рассказал, какой уровень зарплат у чемпионов Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Какую зарплату получают игроки Динамо

По имеющейся информации, футболисты киевского Динамо получают довольно солидные средства если сравнивать с другими клубами чемпионата Украины. По уровню зарплаты "бело-синие" уступают лишь донецкому Шахтеру.

Молодые игроки, выступающие за Динамо, получают примерно 15-20 тысяч долларов в месяц. Заработная плата более опытных исполнителей столичного клуба составляет не менее 30 тысяч долларов.

Лидируют в рейтинге зарплат в Динамо Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский. Оба игрока "бело-синих" получают больше, чем 50 тысяч долларов в месяц.

К слову. Динамо в сезоне 2024/2025 набрало 70 очков в чемпионате Украины. На счету "бело-синих" 20 побед и 10 ничьих в 30 матчах.

Рекордсменами чемпионов Украины по уровню зарплат являются Владимир Бражко и Николай Шапаренко. Игроки недавно подписали новый контракт и получают почти один миллион долларов в год – 80-85 тысяч в год.

Недавно стало известно, с кем сыграет Динамо во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 2025/2026.