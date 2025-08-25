В воскресенье, 24 августа, начался Открытый чемпионат США по теннису. В одном из матчей первого круга встречались Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи.

"Нейтральный" теннисист считался явным фаворитом поединка, однако не смог доказать этого на корте. В третьем сете, когда ситуация для него была критическая, он в очередной раз не сдержал эмоций и устроил скандал, сообщает 24 Канал.

Как у Медведева в очередной раз "потекла крыша"?

Француз лидировал со счетом 2:0 и подавал на матч в десятом гейме третьей партии. На его матчболе на корт вышел фотограф, который ошибочно подумал, что игра уже закончилась.

Судья, руководствуясь правилами, принял решение переиграть первую подачу Бонзи. Это разозлило Медведева, который набросился на арбитра с оскорблениями, выдав эмоциональный спич.

В общем перепалка продолжалась более шести минут. Во время нее россиянин эмоционально размахивал руками и саркастически насмехался над рефери.

Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты домой хочешь? Ты же хочешь домой, или нет? Ребята, он хочет уйти. Ему платят за матч, а не за часы,

– заявил россиянин уже в камеру.

Медведев устроил скандал на US Open-2025: смотрите видео

Справка. После этого шоу Бенжамен Бонзи не смог подать на матч, проиграв этот сет и следующий. Однако француз собрался и в конце концов победил в пятой партии – 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4.

Напомним, что неуравновешенное поведение Медведева на кортах является уже нормой для него. Всего месяц назад он потерял контроль над собой – сначала швырнул ракетку в сторону трибун, а затем пытался разбить керамическую бутылку для воды. На этот раз он уже традиционно для себя также разбил ракетку.