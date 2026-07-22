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Sport News 24 Теннис Свитолина, Костюк и еще пять теннисисток: что из украинок получил право на участие в US Open
22 июля, 20:50
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Свитолина, Костюк и еще пять теннисисток: что из украинок получил право на участие в US Open

Александр Щербатых

Открытый чемпионат США по теннису начнется с участием как минимум семи украинок в женском одиночном разряде. Турнир стартует 30 августа.

Украина получила солидное представительство в основном раунде женских соревнований US Open. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

US Open: кто уже имеет право на участие

У нашей страны семь теннисисток входят в первую сотню мирового рейтинга среди женщин. Каждая из них получила право выступить в одиночном разряде без прохождения квалификации.

В список участниц уже вошли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Отметим, что это не окончательный список украинских теннисисток, которые будут соревноваться на кортах Нью-Йорка. Квалификацию также будут проходить Вероника Подрез и Анастасия Соболева.

Каждая участница квалификации должна выиграть по три матча, чтобы попасть в основную сетку.

Украинские теннисистки: что будет происходить перед US Open

Уже со следующего понедельника, 27 июля, начнется американская серия турниров. В основную сетку турнира WTA 500 заявлена Элина Свитолина, а Юлия Стародубцева сыграет на турнире WTA 250 в Мемфисе.

После этого состоятся два турнира WTA 1000 подряд, которые пройдут в канадском Торонто и американском Цинциннати. В списке участников основного раунда обоих этих турниров значатся Свитолина, Костюк, Стародубцева, Калинина и Олейникова. Снигур и Ястремская пока планируют сыграть только в Цинциннати.

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Ангелина Калинина
Юлия Стародубцева
Александра Олейникова Даяна Ястремская
Марта Костюк
Элина Свитолина Теннис